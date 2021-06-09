Филиппо Индзаги - новый главный тренер "Брешии"

Фото: инстаграм "Брешии"/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Беневенто" Филиппо Индзаги возглавил "Брешию", которая выступает в Серии Б.

"Добро пожаловать, Мистер!" – написала пресс-служба клуба в инстаграме.

В прошедшем сезоне Серии Б "Брешиа" заняла 7-е место. Индзаги в минувшем сезоне тренировал "Беневенто" и объявил об уходе из команды после вылета клуба из Серии А.

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