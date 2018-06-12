Филиппо Индзаги покидает "Венецию"

Главный тренер "Венеции" Филиппо Индзаги покидает свой пост.

"Я выбрал этот проект два года назад. Я сразу понял, что тут смогу хорошо поработать на благо клуба. Но теперь каждый из нас должен пойти своим путём. У меня была встреча с президентом. Порой вы должны остановиться на высоком уровне и принять это трудное решение" - приводит слова 44-летнего специалиста Football Italia.

Скорее всего, Индзаги в ближайшее время возглавит "Болонью", которая ищет преемника Роберто Донадони.

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