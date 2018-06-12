Филиппо Индзаги покидает "Венецию"

Теги венецияболоньяфилиппо индзаги

Филиппо Индзаги покидает "Венецию"

Главный тренер "Венеции" Филиппо Индзаги покидает свой пост.

"Я выбрал этот проект два года назад. Я сразу понял, что тут смогу хорошо поработать на благо клуба. Но теперь каждый из нас должен пойти своим путём. У меня была встреча с президентом. Порой вы должны остановиться на высоком уровне и принять это трудное решение" - приводит слова 44-летнего специалиста Football Italia.

Скорее всего, Индзаги в ближайшее время возглавит "Болонью", которая ищет преемника Роберто Донадони.

Не пропустите: Официально: "Рома" подпишет Джастина Клюйверта. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Семь рекордов: которые могут быть установлены на Чемпионате Мира в России

Семь рекордов: которые могут быть установлены на Чемпионате Мира в России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов