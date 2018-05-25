Главный тренер "Венеции" Филиппо Индзаги получил предложение от клуба Серии А, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в приглашении 44-летнего специалиста заинтересована "Болонья", которая накануне уволила Роберто Донадони.

Напомним, что кроме "Венеции" Индзаги тренировал "Милан". Особых успехов не добивался. | http://soccernews.ru