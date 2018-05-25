Филиппо Индзаги получил предложение от клуба Серии А

Теги болоньявенецияфилиппо индзаги

Филиппо Индзаги получил предложение от клуба Серии А

Главный тренер "Венеции" Филиппо Индзаги получил предложение от клуба Серии А, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в приглашении 44-летнего специалиста заинтересована "Болонья", которая накануне уволила Роберто Донадони.

Напомним, что кроме "Венеции" Индзаги тренировал "Милан". Особых успехов не добивался. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!

Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов