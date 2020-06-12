Филиппо Индзаги рассказал, чем его раздражают Роналду и Месси

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Филиппо Индзаги рассказал, чем его раздражают Роналду и Месси

Бывший нападающий "Милана" Филиппо Индзаги рассказал о своём отношении к достижениям Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

"Я всегда привожу Роналду в пример, поскольку знаю, как он работает на тренировках. Но я немного зол на него и на Месси. Из-за них кажется, что мы с Раулем мало забивали в еврокубках", - цитирует Индзаги Football Italia.

В активе Роналду 131 гол в 177 еврокубковых матчах. На счету Месси 145 игр и 117 забитых мячей.

Сам Индзаги отличился 70 раз в 115 поединках.

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