Филиппо Индзаги: "Ювентус" по-прежнему фаворит Серии А, но стать чемпионом будет намного сложнее"



Бывший нападающий "Ювентуса", а ныне наставник "Венеции" Филиппо Индзаги оценил шансы туринского клуба стать чемпионом Италии.

"В этом сезоне многие клубы усилились. К тому же "Юве" что-то потерял из-за ухода Бонуччи. При этом "Милан", "Интер", "Наполи" и "Рома" укрепили составы. "Ювентус" по-прежнему фаворит Серии А, но стать чемпионом будет намного сложнее", - приводит слова Индзаги CalcioNews24.

Напомним, что "Ювентус" выигрывал скудетто в шести предыдущих сезонах.

После двух туров "Юве" делит первое место с "Интером", "Наполи", "Миланом" и "Сампдорией".

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