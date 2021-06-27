Филлипс поделился ожиданиями от матча с Германией на Евро-2020

Теги чемпионат европыкэлвин филлипсанглиягермания

Филлипс поделился ожиданиями от матча с Германией на Евро-2020Фото: инстаграм "Лидса"/Автор неизвестен

Хавбек "Лидса" и сборной Англии Кэлвин Филлипс поделился ожиданиями от матча с Германией в 1/8 финала чемпионата Европы.

"Вероятно, нам необходимо играть с мячом более раскованно, рисковать немного больше – мне в том числе. Чувствую, если мы начнем больше забивать, и дело пойдет лучше.

Я в этой команде новичок, поэтому не горю желанием слишком часто рисковать потерей мяча и, как следствие, уверенности. Однако в это же время я на крупном турнире, где необходимо показать, на что я способен. Надеюсь на то, что в следующем матче сумею сделать это.

У каждого в голове есть мысль о том, что нельзя терять мяч, дабы не дать Германии подхватить его и забить гол. Так что нужно быть смелее на поле и верить в себя. Нужно позитивно воспринимать это", – сказал Филлипс.

Англия сыграет с Германией 29 июня, в 19:00 (мск). Место проведения - Лондон.

Также не пропустите: "Монако" арендовал вратаря "Баварии". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Тренер "Специи" заплатит крупную сумму, чтобы возглавить "Фиорентину" Кокорина

Тренер "Специи" заплатит крупную сумму, чтобы возглавить "Фиорентину" Кокорина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов