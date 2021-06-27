Филлипс поделился ожиданиями от матча с Германией на Евро-2020
Фото: инстаграм "Лидса"/Автор неизвестен
Хавбек "Лидса" и сборной Англии Кэлвин Филлипс поделился ожиданиями от матча с Германией в 1/8 финала чемпионата Европы.
"Вероятно, нам необходимо играть с мячом более раскованно, рисковать немного больше – мне в том числе. Чувствую, если мы начнем больше забивать, и дело пойдет лучше.
Я в этой команде новичок, поэтому не горю желанием слишком часто рисковать потерей мяча и, как следствие, уверенности. Однако в это же время я на крупном турнире, где необходимо показать, на что я способен. Надеюсь на то, что в следующем матче сумею сделать это.
У каждого в голове есть мысль о том, что нельзя терять мяч, дабы не дать Германии подхватить его и забить гол. Так что нужно быть смелее на поле и верить в себя. Нужно позитивно воспринимать это", – сказал Филлипс.
Англия сыграет с Германией 29 июня, в 19:00 (мск). Место проведения - Лондон.
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