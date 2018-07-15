Финал ЧМ-2018 посетит целая группа VIP-персон

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Финал ЧМ-2018 посетит целая группа VIP-персон

Стал известен список VIP-персон, которые посетят финальный матч Чемпионата Мира-2018 между сборными Франции и Хорватии.

На поединку будут присутствовать президенты России, Франции и Хорватии, эмир Катара, а также глава ФИФА.

Кроме них, встречу посетят: Лоран Блан, Арсен Венгер, Дидье Дрогба, Самуэль Это’О, Филипп Лам, Диего Марадона, Давор Шукер, Лилиан Тюрам, Франческо Тотти, Марсель Десайи, Усэйн Болт и Мик Джаггер. 

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