Финал Евро в седьмой раз в истории дошёл до дополнительного времени

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Финал Евро в седьмой раз в истории дошёл до дополнительного времени

Фото твиттер Евро-2020

В финальном матче Евро-2020 сборная Италии взяла верх над Англией в серии пенальти.

Основное время встречи завершилось ничьей 1:1, вследствие чего команды провели два овертайма по 15 минут.

Это седьмой случай в истории финалов Чемпионата Европы, когда игра доходила до дополнительного времени.

Ранее такое случалось в 1960, 1968, 1976, 1996, 2000 и 2016 годах.

Не пропустите: Сборная Англии установила антирекорд Евро по проигранным сериям пенальти. | http://soccernews.ru
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