Финал Евро в седьмой раз в истории дошёл до дополнительного времени
Фото твиттер Евро-2020
В финальном матче Евро-2020 сборная Италии взяла верх над Англией в серии пенальти.
Основное время встречи завершилось ничьей 1:1, вследствие чего команды провели два овертайма по 15 минут.
Это седьмой случай в истории финалов Чемпионата Европы, когда игра доходила до дополнительного времени.
Ранее такое случалось в 1960, 1968, 1976, 1996, 2000 и 2016 годах.
Не пропустите: Сборная Англии установила антирекорд Евро по проигранным сериям пенальти. | http://soccernews.ru
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|Группа B
|М
|О
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|3
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|Группа C
|М
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|7
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|3
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|Турция
|3
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|Чехия
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|1
|Группа E
|М
|О
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|Италия
|3
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|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
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|3
|1
|Группа F
|М
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|1
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|3
|5
|2
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|5
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|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1