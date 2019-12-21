Финал клубного Чемпионата Мира, Моуринью в старом доме и Пеп без помощника: что посмотреть на этих выходных?

"Манчестер Сити" – "Лестер"

21 декабря, 20:30. Манчестер, "Этихад"

ТОП-вывеска 18 тура АПЛ ‒ противостояние второй и третьей команд первенства. И "Лестер", и "Манчестер Сити" уже серьезно отпустили Ливерпуль в чемпионской гонке, но опускать руки еще слишком рано. "Лисы" (39 очков) прервали свою феноменальную серию из 8-ми триумфов подряд аккурат перед вояжем в Манчестер. Подопечные Брендана Роджерса довольно неожиданно споткнулись на одном из главных аутсайдеров сезона – "Норвиче". Интересно, что "канарейки" также остановили феерический результативный "полет" Джейми Варди, который чуть раньше повторил невероятное достижение ван Нистелроя. Команда Гвардиолы (35 баллов) продолжает искать свою игру. Несмотря на убедительную победу над "Арсеналом", "горожане" все еще демонстрируют старые симптомы болезни – уязвимость обороны и гораздо более низкую интенсивность, чем в прошлом сезоне. Посреди недели чемпионы Англии победили "Оксфорд" в четвертьфинале Кубка Английской лиги, не без финальных страданий. Слухи о возможном "побеге" Гвардиолы и уход Микеля Артеты создают дополнительную нервозность в лагере "Сити". Если Пеп будет работать с командой как минимум до лета, то его первый ассистент начинает самостоятельную тренерскую деятельность прямо сейчас. 37-летний испанец договорился с кризисным "Арсеналом".

"Тоттенхэм" – "Челси"

22 декабря, 19:30. Лондон, "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум"

Жозе Моуринью попытается огорчить клуб, с которым выиграл три чемпионских титула. "Особенный" покидал "Челси" с большими скандалом, и это еще больше повышает градус напряжения перед лондонским дерби. Фанаты "пенсионеров", в частности, вспоминают португальцу 2015 год, когда он клялся, что никогда не возглавит "Тоттенхэм". Сейчас супертитулований тренер заговорил по-другому: "Это случилось до того, как меня уволили". Что же, горячо обещает быть не только на поле – выездной сектор на новенькой арене "шпор" точно выполнит для Сеу Жозе несколько "хитов" о любви и предательстве. "Тоттенхэм" после смены наставника демонстрирует достаточно неплохую форму в Премьер-лиге – четыре победы, одно поражение (МЮ). "Бернли" и "Вулверхэмптон" были обыграны с общим счетом 7:1. Зато экс-подопечный Моуринью, Фрэнки Лэмпард, переживает первый крупный кризис у руля "Челси". "Аристократы" набрали одно (!) очко в пяти последних поединках. Плохо серия заставляет команду со "Стэмфорд Бридж" защищать тылы, чтобы удержаться в ТОП-4. "Тоттенхэм", который поднялся на 5-е место (26 очков) находится на расстоянии одной победы.

"Реал" – "Атлетик"

22 декабря, 23:00. Мадрид, "Сантьяго Бернабеу"

Зидан и компания проведут второе "Классико" за пять дней. После вояжа в "Барселону" "бланкос" встретятся с еще одной командой, которая никогда не покидала элитный дивизион – "Атлетиком" из Бильбао. Матч на "Камп Ноу" окончательно подтвердил, что "Реал" вернулся (или почти!). Мадрид снова считается претендентом на все возможные трофеи, несмотря на итоговые нули в Каталонии. "Короли" выглядели сильнее и справедливо могут жаловаться на противоречивое судейство Эрнандеса Эрнандеса, который не назначил по меньшей мере один очевидный пенальти в ворота тер Штегена. Впрочем, "Реал" до сих пор находится на второй строчке, уступая "блаугранас" по дополнительным показателям. В обеих команд по 36 очков! Расслабляться нельзя, тем более что "Севилья" наступает на пятки (31 балл). "Атлетик" сложно назвать непроходимым барьером, даже если придется играть без Рамоса. Капитан рискует пропустить важную встречу из-за повреждения. Баски не побеждают два матча подряд. Поражение от "Бетиса" и ничья с "Эйбаром" опустили "львов" на 7-е место.

"Ливерпуль" – "Фламенго"

22 декабря, 20:30. Доха, стадион "Халифа"

"Мерсисайдцы" заставляют нас сделать исключение и покинуть пределы континента. Действующий победитель Лиги Чемпионов будет отстаивать честь Европы в финале клубного ЧМ. Соперник непревзойденной команды Клоппа – лучший коллектив Южной Америки "Фламенго". "Мы не считаем себя фаворитами, ведь это наша дебютная участие в таком турнире. "Ливерпуль" – один из претендентов на титул". Слова немецкого специалиста подтвердились в полуфинале, когда "красные" выстрадали победу над "Монтерреем" только в компенсированное время. Возможно, подопечные Клоппа будут чувствовать себя более уверенно с ван Дейком, который не играл с мексиканцами из-за болезни. Второй лучший футболист планеты уже выздоровел и готов к борьбе за исторический трофей. "Фламенго" на пути к финалу одолел аравийский "Аль-Хиляль". Главное оружие "мушкетеров" – Габриль Барбоса – этот раз "молчало", но обещание сделать все возможное, чтобы чемпионы Бразилии завершили блестящий сезон третьим крупным титулом, никуда не делось. Напомним, что путевку в Катар бразильцы завоевали в конце ноября, оформив фантастический камбэк в финале Кубка Либертадорес против "Ривер Плейта". Автором маленького чуда стал как раз "Габигол", от которого теперь ожидают еще одной сенсации.