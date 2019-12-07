Финал клубного ЧМ пройдет на другом стадионе

Теги клубный кубок мира фифа

Финал клубного ЧМ пройдет на другом стадионе

Стадион Education City Stadium в катарском городе Эр-Райян не сможет принять решающие игры клубного чемпионата мира.

Как сообщает ВВС, новый 40-тысячный стадион не успел пройти все проверки, поэтому игры были перенесены на Международный стадион в Халифе.

Отметим, что Education City Stadium должен был принять полуфинал с участием "Ливерпуля", а также игру за 3-е место и финал.

Клубный чемпионат мира будет проходить с 11 декабря по 22 декабря 2019 года в Катаре.

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