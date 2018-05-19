Финал Кубка Англии на "Уэмбли": "Челси" против "Манчестер Юнайтед"

"Челси" – "Манчестер Юнайтед"

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Начало матча: 19:15

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Сезон в Англии еще не закончился: субботним вечером на стадионе "Уэмбли" "Челси" и "Манчестер Юнайтед" разыграют Кубок Англии. Вывеска для финала получилась очень интригующей – все-таки в последние годы обстановка в матчах между этими командами очень напряженная. А недавняя вражда между Моуринью и Конте и вовсе повышают градус поединка до максимума. Фаворита в данном поединке нет, поэтому болельщики вправе ожидать бескомпромиссного футбола в исполнении обеих дружин.

"Аристократы" завершили чемпионат Англии на 5-м месте, а это означает, что дружину Антонио Конте в ЛЧ 2018/2019 мы не увидим. Для "Челси" такой результат можно считать провалом, ведь финансовые возможности у команды отнюдь не хуже, чем у конкурентов, занявших 1-4 места. Сейчас ходит очень много разговоров о возможной отставке главного тренера, и если итальянец уже знает о своем уходе, то подарить болельщикам напоследок кубковый трофей он точно постарается.

В текущем розыгрыше Кубка Англии "Челси" стартовал довольно натужно: две ничьи с "Норвичем" закончились выяснением отношений в серии пенальти, где "синие" оказались немного удачливее. Затем были победы над "Ньюкаслом" (3:0), "Халлом" (4:0), "Лестером" (2:1) и "Саутгемптоном" (2:0). С "Юнайтед" "аристократы" сыграли два матча в рамках АПЛ: минимальная победа дома – 1:0 и поражение на "Олд Траффорд" – 1:2.

Подопечные Жозе Моуринью немного смазали концовку сезона, забив всего один мяч в играх трех последних туров против "Брайтона" (0:1), "Вест Хэма" (0:0) и "Уотфорда" (1:0). Хотя и без этого сезон у МЮ вряд ли можно назвать удачным – давно упущенное чемпионство и вылет из Лиги Чемпионов не соответствует амбициям такого клуба. Условный трофей вряд ли принесет много радости болельщикам "красных" ввиду достижений непримиримых соперников – чемпионом страны стал "Сити", а в финале ЛЧ играет "Ливерпуль".

В Кубка Англии манкунианцы стартовали в январе текущего года и выиграли все свои 5 матчей. Самым сильным соперником на их пути стал лондонский "Тоттенхэм", волевая победа над которым и позволила "красным дьяволам" пробиться в финал. Схватка Моуринью и Конте должна стать настоящей битвой умов. Команды примерно равны по уровню, и нестандартные тактические решения наставников могут выйти на первый план в финальном поединке.

Интересные факты противостояния "Челси" и "Манчестер Юнайтед":

В 10 последних матчах между этими соперниками перевес на стороне "синих": 5 побед "Челси" при 2-х викториях "Манчестер Юнайтед" и 3-х ничейных исходах.

"Аристократы" выиграли 6 из 7 предыдущих домашних поединков против МЮ во всех турнирах.

В 8 из 9 последних матчей Кубка Англии манчестерцы забивали, как минимум, 2 гола.

Ориентировочные составы на игру:

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Кэйхилл, Рюдигер, Канте, Фабрегас, Мозес, Алонсо, Виллиан, Азар, Мората.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Байи, Смоллинг, Джонс, Матич, Погба, Валенсия, Янг, Лингард, Санчес, Лукаку.

Прогноз на матч "Челси" – "Манчестер Юнайтед":

В поединке на "Уэмбли" стоит ожидать довольно упорной борьбы, в которой все может решить даже один гол. В последние годы "Челси" неплохо играет против МЮ, поэтому небольшое преимущество букмекеры все же отдают "аристократам". Однако Моуринью за последние месяцы уверенно расправился со всеми командами из топ-6, так что и это фактор может сыграть свою роль в финальном поединке.

На победу "Челси" букмекеры предлагают коэффициент 2,84, на ничейный результат – 3,15, на викторию "Манчестер Юнайтед" – 3,00.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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