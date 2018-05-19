Финал Кубка Англии на "Уэмбли": "Челси" против "Манчестер Юнайтед"

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Финал Кубка Англии на "Уэмбли": "Челси" против "Манчестер Юнайтед"

"Челси" –  "Манчестер Юнайтед"

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Начало матча: 19:15

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Сезон в Англии еще не закончился: субботним вечером на стадионе "Уэмбли" "Челси" и "Манчестер Юнайтед" разыграют Кубок Англии. Вывеска для финала получилась очень интригующей – все-таки в последние годы обстановка в матчах между этими командами очень напряженная. А недавняя вражда между Моуринью и Конте и вовсе повышают градус поединка до максимума. Фаворита в данном поединке нет, поэтому болельщики вправе ожидать бескомпромиссного футбола в исполнении обеих дружин.

"Аристократы" завершили чемпионат Англии на 5-м месте, а это означает, что дружину Антонио Конте в ЛЧ 2018/2019 мы не увидим. Для "Челси" такой результат можно считать провалом, ведь финансовые возможности у команды отнюдь не хуже, чем у конкурентов, занявших 1-4 места. Сейчас ходит очень много разговоров о возможной отставке главного тренера, и если итальянец уже знает о своем уходе, то подарить болельщикам напоследок кубковый трофей он точно постарается.

В текущем розыгрыше Кубка Англии "Челси" стартовал довольно натужно: две ничьи с "Норвичем" закончились выяснением отношений в серии пенальти, где "синие" оказались немного удачливее. Затем были победы над "Ньюкаслом" (3:0), "Халлом" (4:0), "Лестером" (2:1) и "Саутгемптоном" (2:0). С "Юнайтед" "аристократы" сыграли два матча в рамках АПЛ: минимальная победа дома – 1:0 и поражение на "Олд Траффорд" – 1:2.

Подопечные Жозе Моуринью немного смазали концовку сезона, забив всего один мяч в играх трех последних туров против "Брайтона" (0:1), "Вест Хэма" (0:0) и "Уотфорда" (1:0). Хотя и без этого сезон у МЮ вряд ли можно назвать удачным – давно упущенное чемпионство и вылет из Лиги Чемпионов не соответствует амбициям такого клуба. Условный трофей вряд ли принесет много радости болельщикам "красных" ввиду достижений непримиримых соперников – чемпионом страны стал "Сити", а в финале ЛЧ играет "Ливерпуль".

В Кубка Англии манкунианцы стартовали в январе текущего года и выиграли все свои 5 матчей. Самым сильным соперником на их пути стал лондонский "Тоттенхэм", волевая победа над которым и позволила "красным дьяволам" пробиться в финал. Схватка Моуринью и Конте должна стать настоящей битвой умов. Команды примерно равны по уровню, и нестандартные тактические решения наставников могут выйти на первый план в финальном поединке.

Интересные факты противостояния "Челси" и "Манчестер Юнайтед":

В 10 последних матчах между этими соперниками перевес на стороне "синих": 5 побед "Челси" при 2-х викториях "Манчестер Юнайтед" и 3-х ничейных исходах.

"Аристократы" выиграли 6 из 7 предыдущих домашних поединков против МЮ во всех турнирах.

В 8 из 9 последних матчей Кубка Англии манчестерцы забивали, как минимум, 2 гола.

Ориентировочные составы на игру:

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Кэйхилл, Рюдигер, Канте, Фабрегас, Мозес, Алонсо, Виллиан, Азар, Мората.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Байи, Смоллинг, Джонс, Матич, Погба, Валенсия, Янг, Лингард, Санчес, Лукаку.

Прогноз на матч "Челси" –  "Манчестер Юнайтед":

В поединке на "Уэмбли" стоит ожидать довольно упорной борьбы, в которой все может решить даже один гол. В последние годы "Челси" неплохо играет против МЮ, поэтому небольшое преимущество букмекеры все же отдают "аристократам". Однако Моуринью за последние месяцы уверенно расправился со всеми командами из топ-6, так что и это фактор может сыграть свою роль в финальном поединке.

На победу "Челси" букмекеры предлагают коэффициент 2,84, на ничейный результат – 3,15, на викторию "Манчестер Юнайтед" – 3,00.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
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