Финал Кубка Англии обслужит арбитр, удаливший Буффона

Теги манчестер юнайтедчелси

Финал Кубка Англии обслужит арбитр, удаливший Буффона

Главным арбитром финала Кубка Англии станет Майкл Оливер, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации.

В финальном поединке, который пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне 19 мая, встретятся "Челси" и "Манчестер Юнайтед". 

Напомним, что Оливер недавно судил ответный матч 1/4 финала Лиги Чемпионов между "Реалом" и "Ювентусом" (1:3) и назначил спорный пенальти в ворота итальянской команды,  а также удалил Джанлуиджи Буффона за активные протесты.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" намерен перехватить трансферную цель "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru

комментарии
Димон

почему пенальти спорный, объяснит кто-то внятно?

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Пьянь

Потому что его скорее не было, чем был. Бенатия играл в мяч, а Васкес картинно упал.

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