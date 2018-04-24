Финал Кубка Англии обслужит арбитр, удаливший Буффона

Главным арбитром финала Кубка Англии станет Майкл Оливер, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации.

В финальном поединке, который пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне 19 мая, встретятся "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что Оливер недавно судил ответный матч 1/4 финала Лиги Чемпионов между "Реалом" и "Ювентусом" (1:3) и назначил спорный пенальти в ворота итальянской команды, а также удалил Джанлуиджи Буффона за активные протесты.

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