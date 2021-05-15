Финал Кубка Англии, последний шанс "Ювентуса" на ЛЧ, чемпионский заход "Реала" и еще 2 ТОП-матча: что посмотреть на выходных?

"Ювентус" – "Интер"

15 мая, 19:00. Турин, "Альянц Стэдиум"

Пьемонтская земля примет очередное всеитальянское дерби. Отчетный поединок с турнирной точки зрения важнее для "Ювентуса". Туринцы продолжают борьбу за зону Лиги Чемпионов, чтобы их сезон не стал худшим за последнее десятилетие. Положение "Старой синьоры" шаткое – им надо побеждать в финальных двух турах и надеяться на осечки конкурентов. Посреди недели "Юве" обыграл "Сассуоло", но убедить обозревателей в полном выздоровлении не сумел. Зато "Интер" после досрочного оформления Скудетто играет в свое удовольствие. В лагере "нерадзурри" прекрасная атмосфера, каждый получает игровую практику, а на полях Серии "А" слаженная машина Конте продолжает сметать оппонентов. Дополнительно настраивать миланцев экс-вожаку "нерадзурри" (легенде "Юве", к слову) на всегда принципиальный матч не надо – и так понятно, что будет бой. Если "зебры" потеряют очки – начнется всеитальянский кипишь.

"Лестер" – "Челси"

15 мая, 19:15. Лондон, "Уэмбли"

Культовая арена в сердце британской столицы снова примет финал старейшего клубного турнира планеты. За Кубок Англии в этом году поборются два претендента на место в зоне ЛЧ. Очная встреча "Лестера" и "Челси" пришлась на время, когда коллективы находятся на разных полюсах. "Лисы" сдали в апреле-мае, проиграв 3 из 7 матчей Премьер-лиги. Да и победы над резервистами МЮ и "Кристал Пэлас" ребята Роджерса получили натужно. Зато дела "синих" под руководством Тухеля пошли вверх. Вряд ли в момент увольнения Лэмпарда зимой кто-то мог поверить, что лондонцы сыграют в финале Лиги Чемпионов. Безжалостная машина, построенная немецким специалистом, еще добавляет. И для победы над "Лестером" в его нынешней форме достаточно имеющегося уровня организованности и восприятия идей Тухеля.

"Рома" – "Лацио"

15 мая, 21:45. Рим, "Стадио Олимпико"

Римские команды в дерби продолжат биться за свой престиж. "Лацио" сохраняет лишь математические шансы на Лигу Чемпионов и уже гарантировал себе 5-е место в Серии "А". Однако, "орлы" могут окончательно испортить сезон принципиальному оппоненту. Поражение "Ромы" может привести к потере даже посредственной 7-й позиции, а в дебютный розыгрыш Лиги Конференций запрыгнет веселый "Сассуоло". "Волки" откровенно кризисные – за 10 туров команда Фонсеки добыла лишь две победы и, очевидно, готовится к бурному лету с приходом эксцентричного Моуринью. Нынешний руководитель "Ромы" и хотел бы громко хлопнуть дверью, но испорченный микроклимат и постоянные стычки с сенаторами команды делают фактически невозможным сценарий "боя за тренера".

"Атлетик" – "Реал" Мадрид

16 мая, 19:30. Бильбао, "Сан Мамес"

Еще одно Класико испанской Ла Лиги затмила эпидемия травм в обеих командах. Лучше с таким вызовом справился Зидан. Мадридский "Реал", несмотря на кадровую катастрофу, продолжает претендовать на чемпионский титул и дошел до полуфинала ЛЧ. Правда, права на осечку у "сливочных" больше нет. И "Атлетик", и "Вильярреал" в финальном туре мадридцы должны побеждать. С басками счета особенные. "Реал" в январе уступил "львам" в рамках 1/2 финала Суперкубка Испании, а наслаждаться проигрышем будущего победителя турнира могут разве что в России. "Атлетик", конечно, испортит нервы мадридцам и попытается втянуть гостей в позиционный бой в центре поля. Но турнирные перспективы "Реала" и одновременно их отсутствие для басков делают королевский клуб однозначным фаворитом.

"РБ Лейпциг" – "Вольфсбург"

16 мая, 21:30. Лейпциг, "Ред Булл Арена"

"Другая", или, если угодно – "остальная" Бундеслига продолжает борьбу за медали на фоне досрочного чемпионства "Баварии". "РБ Лейпциг" в родной Саксонии может закрыть все вопросы по вице-чемпиону Германии. "Красные быки" имеют 4-очковый гандикап перед "Вольфсбургом" и разъяренные разгромом в финале Кубка против Боруссии Д (1:4). Хотя и "волки" в нынешнем сезоне – крепкий орешек. "Лейпциг" в первом круге только спас ничью с командой Гласнера. "Вольфсбург", однако, чередуя победные матчи с неудачами и вряд ли сможет удержать ворота сухими. "Волки" должны забивать, ведь вероятная ничья на "Ред Булл Арене" только обострит борьбу за финиш в зоне Лиги Чемпионов, где две вакантные путевки осталось трое претендентов.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников