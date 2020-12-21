Финал Кубка английской лиги перенесен на 2 месяца

Финал Кубка английской лиги перенесли с 28 февраля на 25 апреля 2021 года. Футбольные функционеры надеяться, что весной "Уэмбли" уже сможет принять больше болельщиков. Пока, в следствии коронавирусных ограничений, на стадионах может присутствовать ограниченное число фанатов.

"Лига стремиться к тому, чтобы Финал Кубка лиги смогло увидеть в живую максимальное число любителей футбола. По этой причине мы переносим игру на 25 апреля 2021 года.

Количество допущенных болельщиков будет зависеть от указаний правительства Англии, действующие на момент проведения матча.