Финал Кубка английской лиги перенесен на 2 месяца

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Финал Кубка английской лиги перенесен на 2 месяцаФинал Кубка английской лиги перенесли с 28 февраля на 25 апреля 2021 года. Футбольные функционеры надеяться, что весной "Уэмбли" уже сможет принять больше болельщиков. Пока, в следствии коронавирусных ограничений, на стадионах может присутствовать ограниченное число фанатов.

"Лига стремиться к тому, чтобы Финал Кубка лиги смогло увидеть в живую максимальное число любителей футбола. По этой причине мы переносим игру на 25 апреля 2021 года.

Количество допущенных болельщиков будет зависеть от указаний правительства Англии, действующие на момент проведения матча.

Игры Кубка продолжатся на этой неделе, а четвертьфиналы пройдут 22 декабря и 23 декабря", сообщается в официальном Твиттере кубка.

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