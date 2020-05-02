Финал Кубка Испании может пройти в следующем сезоне
Королевская федерация футбола Испании ведёт переговоры с "Атлетиком" и "Реал Сосьедадом" касательно даты проведения финала Кубка страны.
На сегодняшний день есть два варианта:
1) Матч пройдёт в августе, но при пустых трибунах. В таком случае победитель турнира получит путёвку в еврокубки.
2) Игру перенесут на следующий сезон и проведут со зрителями. При этом сценарии УЕФА не предоставит место в Лиге Европы для обладателя Кубка Испании.
У клубов есть 48 часов на размышления. "Реал Сосьедад" предварительно согласен на вариант со следующим сезоном, поскольку и так попадёт в еврокубки через чемпионат.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14