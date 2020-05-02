Финал Кубка Испании может пройти в следующем сезоне

Королевская федерация футбола Испании ведёт переговоры с "Атлетиком" и "Реал Сосьедадом" касательно даты проведения финала Кубка страны.

На сегодняшний день есть два варианта:

1) Матч пройдёт в августе, но при пустых трибунах. В таком случае победитель турнира получит путёвку в еврокубки.

2) Игру перенесут на следующий сезон и проведут со зрителями. При этом сценарии УЕФА не предоставит место в Лиге Европы для обладателя Кубка Испании.

У клубов есть 48 часов на размышления. "Реал Сосьедад" предварительно согласен на вариант со следующим сезоном, поскольку и так попадёт в еврокубки через чемпионат.

Не пропустите: "Милан" ждет очередная трансферная рокировка? Боссы клуба планируют сделать ставку на тотальное омоложение состава в условиях кризиса. | http://soccernews.ru