Финал Кубка Испании пройдет при пустом стадионе
Фото: Твиттер @rfef
Финал Кубка Испании сезона-2019/20 между "Атлетиком" и "Реалом Сосьедад" пройдет без зрителей, сообщает Королевская Федерация Футбола Испании (RFEF).
Матч пройдет 3 апреля в Севилье.
"Министерство здравоохранения и Королевская Федерация Футбола Испании согласились с тем, что указанный матч состоится без зрителей на трибунах", — говорится на сайте RFEF.
После анализа ситуации с распространением коронавируса ответственные органы пришли к выводу, что проведение указанной встречи с большим количеством людей увеличит риски распространения COVID-19.
Напомним, финал между "Атлетиком" и "Реалом Сосьедад" должен был состоятся еще в прошлом году, но игра была перенесена из-за пандемии.
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