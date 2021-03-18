Финал Кубка Испании пройдет при пустом стадионе

Теги атлетик бильбаореал сосьедадкоронавирус

Финал Кубка Испании пройдет при пустом стадионеФото: Твиттер @rfef
Финал Кубка Испании сезона-2019/20 между "Атлетиком" и "Реалом Сосьедад" пройдет без зрителей, сообщает Королевская Федерация Футбола Испании (RFEF).

Матч пройдет 3 апреля в Севилье. 

"Министерство здравоохранения и Королевская Федерация Футбола Испании согласились с тем, что указанный матч состоится без зрителей на трибунах", — говорится на сайте RFEF.

После анализа ситуации с распространением коронавируса ответственные органы пришли к выводу, что проведение указанной встречи с большим количеством людей увеличит риски распространения COVID-19.

Напомним, финал между "Атлетиком" и "Реалом Сосьедад" должен был состоятся еще в прошлом году, но игра была перенесена из-за пандемии. 

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