Финал Кубка Испании пройдет при пустом стадионе

Фото: Твиттер @rfef

Финал Кубка Испании сезона-2019/20 между "Атлетиком" и "Реалом Сосьедад" пройдет без зрителей, сообщает Королевская Федерация Футбола Испании (RFEF).

Матч пройдет 3 апреля в Севилье.

"Министерство здравоохранения и Королевская Федерация Футбола Испании согласились с тем, что указанный матч состоится без зрителей на трибунах", — говорится на сайте RFEF.

После анализа ситуации с распространением коронавируса ответственные органы пришли к выводу, что проведение указанной встречи с большим количеством людей увеличит риски распространения COVID-19.

Напомним, финал между "Атлетиком" и "Реалом Сосьедад" должен был состоятся еще в прошлом году, но игра была перенесена из-за пандемии.