Финал Кубка Италии пройдет со зрителями
Фото: Твиттер @CalcioFinanza
Министерство охраны здоровья Италии официально разрешило присутствие зрителей на финале Кубка Италии, сообщает Sky Sport Italia.
Заместитель министра Андреа Коста объявил, что встречу между "Аталантой" и "Ювентусом" на арене МАПЕИ в Реджо нелль'Эмилии смогут посетить до 20% болельщиков от общего числа мест на трибунах.
ULTIM'ORA COPPA ITALIA— skysport (@SkySport) April 29, 2021
FINALE ATALANTA-JUVENTUS CON 20% DEL PUBBLICO
Lo annuncia il sottosegretario alla Salute Costa#SkySport #CoppaItalia #AtalantaJuve #Atalanta #Juventus #Calcio #Football pic.twitter.com/tyfn8da4ug
Отталкиваясь от заявленной вместимости домашнего стадиона "Сассуоло", можно понять, что на матче смогут побывать 4 700 болельщиков.
Напомним, матч финала Кубка Италии "Аталанта" — "Ювентус" состоится 19 мая.
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