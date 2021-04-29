Финал Кубка Италии пройдет со зрителями

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Финал Кубка Италии пройдет со зрителямиФото: Твиттер @CalcioFinanza 
Министерство охраны здоровья Италии официально разрешило присутствие зрителей на финале Кубка Италии, сообщает Sky Sport Italia.

Заместитель министра Андреа Коста объявил, что встречу между "Аталантой" и "Ювентусом" на арене МАПЕИ в Реджо нелль'Эмилии смогут посетить до 20% болельщиков от общего числа мест на трибунах.

Отталкиваясь от заявленной вместимости домашнего стадиона "Сассуоло", можно понять, что на матче смогут побывать 4 700 болельщиков.

Напомним, матч финала Кубка Италии "Аталанта" — "Ювентус" состоится 19 мая.

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