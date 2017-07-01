Финал Кубка Конфедераций: полюбившиеся чилийцы против беспощадных немцев
Чили – Германия
Стадион: "Крестовский" (Санкт-Петербург, Россия)
Начало матча: 21:00
Арбитр: Милорад Мажич (Сербия)
Вывеска финального матча Кубка Конфедераций-2017 более, чем закономерная и прогнозируемая. Действительно, на этот раз большой турнир обошелся без каких-либо ярких вспышек и сюрпризов, а в решающем противостоянии схлестнуться два явных фаворита сборные Чили и Германии. Подопечные Йоахима Лева, воодушевленные недавней победой молодежной сборной на чемпионате Европы в Польше, без сомнений, постараются не отставать от своих коллег и в розыгрыше среди взрослых команд, куда тренерский штаб Бундестим привез в основном свои юные дарования.
На самом деле, команды уже проводили генеральную репетицию финала, выясняя отношения в рамках второго тура группового раунда. Хотя, конечно, тогда эмоции и ответственность были совсем другими, а обменявшись голами еще в первом тайме, действующие чемпионы Мира и Кубка Америки в следствии согласились на ничью, которая сполна оба коллектива устроила. Германия выиграла группу благодаря осечке Чили в заключительном матче с Австралией, а в полуфинале легко разделалась с Мексикой. Подопечные Хуана Антонио Пицци затратили куда больше сил и энергии, потому как в поединке на выбывание южноамериканцам довелось бегать все 120 минут и пробивать пенальти, в которых они были успешнее, чем Португалия.
Благо, обе сборные не имеют проблем с травмированными и дисквалифицированными футболистами. Все сильнейшие в строю, поэтому никаких оправданий с этой точки зрение быть не может и не должно. Скорей всего, ни Пицци, ни Лев не будет ничего менять в победных полуфинальных составах. Германия сыграет с тремя центральными, ну а Чили с "ромбом" в центре поля.
Интересные факты противостояния Чили и Германии:
У сборной Чили есть уникальная историческая возможность продлить свою победную серию на крупных футбольных турнирах. После триумфа на Кубке Америки в 2015-м и 2016 году «красные» теперь могут завоевать третий престижный трофей за три года.
Ни чилийцы, ни немцы ранее на Кубке Конфедераций не играли стадионе "Крестовский".
Сборная Чили ни разу в истории не переигрывала Германию. Ничья на групповом этапе пока лучший результат для "Ла Роха" в очных противостояниях с Бундестим.
Несмотря на всю свою титулованность немцам ни разу не покорялся Кубок Конфедераций. Чилийцы – и вовсе дебютанты.
Ориентировочные составы на игру:
Чили: Браво, Исла, Хара, Медель, Босежур, Арангис, Диас, Эрнандес, Видаль, Санчес, Варгас
Германия: Тер Штеген, Киммих, Рюдигер, Гинтер, Хенрикс, Руди, Горецка, Хектор, Дроакслер, Штиндль, Вернер
Прогноз на матч Чили – Германия:
Простите за шаблонность, но в финале фаворитов нет и быть не может. Прямая отсылка к недавнему финалу молодежного Евро. Но если рассуждать чисто математически, то, конечно, шансов больше у Германии, хотя бы потому, с какой легкостью они добрались до финала. Букмекеры также явного фаворита не выделяют, но шансы немцев на победу считают большими. Коэффициент на выигрыш сборной Германии равен 2.4. В то время, как виктория Чили в среднем оценивается в 2.9.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Португалия
|3
|7
|2
|Мексика
|3
|7
|3
|Россия
|3
|3
|4
|Новая Зеландия
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Чили
|3
|5
|3
|Австралия
|3
|2
|4
|Камерун
|3
|1