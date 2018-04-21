Финал Кубка Короля: "Барселона" против "Севильи" на "Ванда Метрополитано"

"Барселона" – "Севилья"

Стадион: "Ванда Метрополитано" (Мадрид)

Начало матча: 22:30

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Хэйдлайнером субботней программы футбольных матчей европейского уик-энда станет финал Кубка Короля, в рамках которого "Барселона" сразится с "Севильей" на новом домашнем стадионе мадридского "Атлетико" "Ванда Метрополитано". Обычно финальным кубковым поединком завершается испанский сезон, но на этот раз было принято решение провести его на месяц раньше положенного срока. Каталонский гранд стремится в четвертый раз подряд завоевать данный трофей, Шутка ли, но в последний раз "блаугранас" проигрывал в Кубке Испании еще в финале 2014 года, когда на "Месталье" уступил "Реалу" со счетом 2:1; после этого были только победы. В целом, "Барса" является самой успешной командой в кубковом соревновании. 29 раз каталонцы вешали себе на шею золотые медали. Ближайший преследователь по количеству трофеев "Атлетик" побеждал 23 раза. Правда, в последний раз баски переживали триумф в далеком в 1984 году. "Севилья" же всего пять раз брала Кубок и два из них мы с вами помним очень хорошо. В великолепном для себя сезоне 2006/2007 андалузцы взяли верх над "Хетафе" в финальной схватке на "Сантьяго Бернабеу", а в 2010 был повержен "Атлетико" со счетом 2:0. Команды уже успели дважды выяснить между собой отношения в рамках внутреннего первенства. В матче первого круга на "Камп Ноу" "блаугранас" одержали нелегкую победу с минимальным перевесом в один мяч, а вот три недели назад в игре на "Рамон Санчес Писхуан" подопечные Эрнесто Вальверде были близки к капитуляции, но под занавес второго тайма гениальный Лео Месси спас свою команду от неминуемого поражения. Тем не менее, эти два матча не являются как таковым маркером, ведь финал есть финал и в нем, как известно, может произойти все, что угодно. Очень здорово, что в преддверии финала у обеих команд нет никаких кадровых проблем. Если за сутки ничего не изменится, то все ведущие футболисты будут готовы выйти на поле.

Интересные факты противостояния "Барселоны" и "Севильи":

История противостояний каталонского и андалузского клубов насчитывает 162 поединка. Естественно, подавляющее преимущество на стороне "блаугранас" – 88 побед против 39 – у "нервионцев". Остальные 35 встреч завершились вничью.

В последний раз "Барселона" и "Севилья" встречались в рамках Кубка Испании ровно два года назад. Тогда в финальном противостоянии на "Висенте Кальдерон" каталонцы благодаря двум голам в экстра-тайме вырвали победу.

"Барса" проиграла всего в двух из последних 35 матчей в рамках Кубка Короля.

В 14 из последних 16 матчей против андалузцев во всех соревнованиях каталонцы в среднем за игру забивают 2.5 гола.

Ориентировочные составы на игру:

Барселона: Силлессен, Серхи Роберто, Пике, Умтити, Жорди Альба, Ракитич, Бумкетс, Иньеста, Коутиньо, Месси, Суарес

Севилья: Давид Сориа, Хесус Навас, Меркадо, Лангле, Эскудеро, Банега, Н’Зонзи, Нолито, Франко Васкес, Сарабия, Бен-Йеддер

Прогноз на матч "Барселона" – "Севилья":

Ясное дело, что "Барселона" является фаворитом финала. В их пользу говорит и статистика, и тот факт, что команда Эрнесто Вальверде желает слегка подсластить пилюлю после позорной капитуляции в Риме на четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов.

Коэффициент на победу "блаугранас" составляет всего 1.4. В то время как выигрыш "Севильи" в среднем оценивается в 7.5.

Богдан Архипенко

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