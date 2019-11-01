Финал Кубка Либертадорес могут перенести в другую страну

У КОНМЕБОЛ вновь возникли проблемы с местом проведения финала Кубка Либертадорес, сообщает Associated Press.

По информации источника, матч между "Фламенго" и "Ривер Плейт" могут перенести в другую страну из-за сложной политической обстановки в Чили, где вспыхнули акции протеста.

Финал Кубка Либертадорес должен состояться 23 ноября на Национальном стадионе в чилийской столице Сантьяго.

В прошлом году ответный финальный матч турнира пришлось проводить в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу". Это произошло из-за атаки фанатов "Ривер Плейт" на игроков "Бока Хуниорс".

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