Финал Кубка Либертадорес могут перенести в другую страну
У КОНМЕБОЛ вновь возникли проблемы с местом проведения финала Кубка Либертадорес, сообщает Associated Press.
По информации источника, матч между "Фламенго" и "Ривер Плейт" могут перенести в другую страну из-за сложной политической обстановки в Чили, где вспыхнули акции протеста.
Финал Кубка Либертадорес должен состояться 23 ноября на Национальном стадионе в чилийской столице Сантьяго.
В прошлом году ответный финальный матч турнира пришлось проводить в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу". Это произошло из-за атаки фанатов "Ривер Плейт" на игроков "Бока Хуниорс".
Не пропустите: Пять раз, когда Криштиану Роналду попадал в Книгу рекордов Гиннесса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
главное
Лента новостей
-
Черчесов рассказал, сколько товарищеских матчей проведёт сборная России в рамках подготовки к Евро-2020
-
"Ювентус" готовит новый контракт для Щесны
-
Стал известен состав молодёжной сборной России на матчи с Латвией и Сербией
-
Нойера наградили орденом
-
Каррагер порассуждал о будущем Брендана Роджерса
-
1
Ибрагимовича зовут в Австралию
-
Черчесов назвал дату объявления состава сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
-
1
Стало известно, при каких обстоятельствах "Матч ТВ" выиграл у "Ростелекома" контракт на внедрение VAR в РПЛ
-
Кануте назвал главную звезду "Тоттенхэма"
-
Болельщики "Динамо" выбрали лучшего игрока октября
-
"Манчестер Сити" нацелился на "нового Мбаппе"
-
Лодыгин сделал прогноз на матч "Зенит" - ЦСКА
-
2
Спортивный директор "Интера": "Нет цели выиграть скудетто в этом году"
-
Уткин подвёл итоги матча "Спартак" - "Ростов"
-
Ближайший домашний матч "Барселоны" отнесён к категории повышенного риска
-
Финал Кубка Либертадорес могут перенести в другую страну
-
Рахимов высказался о перспективах Глушакова в "Ахмате"
-
СМИ узнали детали переговоров между "Барселоной" и "Интером" по Видалю
-
2
Быстров оценил работу Тедеско на посту главного тренера "Спартака"
-
Влашич сравнил "Зенит" образца прошлого и текущего сезонов
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Ривер Плейт
|6
|11
|2
|Сан-Паулу
|6
|9
|3
|Зе Стронгест
|6
|8
|4
|Трухильянос ФК
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Росарио Сентраль
|6
|11
|2
|Насьонал Монтевидео
|6
|9
|3
|Палмейрас
|6
|8
|4
|Ривер Плейт Монтевидео
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|6
|12
|2
|Расинг Клуб
|6
|9
|3
|Боливар
|6
|6
|4
|Депортиво Кали
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Атлетико Насьонал
|6
|16
|2
|Уракан
|6
|8
|3
|Пеньяроль
|6
|5
|4
|Спортинг Кристаль
|6
|4
|Группа 5
|М
|О
|1
|Атлетико Минейро
|6
|13
|2
|Индепендьенте
|6
|11
|3
|Коло Коло
|6
|9
|4
|Мелгар
|6
|0
|Группа 6
|М
|О
|1
|Толука
|6
|13
|2
|Гремио
|6
|11
|3
|Сан Лоренцо
|6
|4
|4
|ЛДУ Кито
|6
|4
|Группа 7
|М
|О
|1
|Пумас УНАМ
|6
|15
|2
|Депортиво Тачира
|6
|9
|3
|Олимпия
|6
|7
|4
|Эмелек
|6
|4
|Группа 8
|М
|О
|1
|Коринтианс
|6
|13
|2
|Серро Портеньо
|6
|10
|3
|Санта-Фе
|6
|8
|4
|Кобресаль
|6
|3