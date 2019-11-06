Финал Кубка Либертадорес перенесен из Чили в Перу в целях безопасности

Теги ривер плейтфламенго

Финал Кубка Либертадорес перенесен из Чили в Перу в целях безопасности

Финал Кубка Либертадорес между "Фламенго" и "Ривер Плейт" перенесен из Сантьяго в столицу Перу Лиму, передает пресс-служба КОНМЕБОЛ.

Такое решение было принято из соображений безопасности, так как в Чили уже несколько недель проходят протестные акции связанные с ростом цен на метро, невозможностью получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, невысокими зарплатами и ростом тарифов.

Финальный матч состоится 24 ноября.

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