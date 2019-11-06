Финал Кубка Либертадорес перенесен из Чили в Перу в целях безопасности
Финал Кубка Либертадорес между "Фламенго" и "Ривер Плейт" перенесен из Сантьяго в столицу Перу Лиму, передает пресс-служба КОНМЕБОЛ.
Такое решение было принято из соображений безопасности, так как в Чили уже несколько недель проходят протестные акции связанные с ростом цен на метро, невозможностью получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, невысокими зарплатами и ростом тарифов.
Финальный матч состоится 24 ноября.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аргентинос Хуниорс
|12
|25
|2
|Ланус
|12
|25
|3
|Ривер Плейт
|12
|24
|4
|Бока Хуниорс
|12
|24
|5
|Велес Сарсфилд
|12
|21
|6
|Расинг Клуб
|12
|21
|7
|Эстудиантес
|12
|19
|8
|Атлетико Тукуман
|12
|19
|9
|Тальерес де Кордоба
|12
|19
|10
|Ньюэллз Олд Бойз
|11
|18
|11
|Арсенал
|12
|17
|12
|Индепендьенте
|11
|17
|13
|Росарио Сентраль
|12
|16
|14
|Унион Санта-Фе
|12
|16
|15
|Сан Лоренцо
|12
|16
|16
|Дефенса и Хустисия
|12
|14
|17
|Уракан
|12
|14
|18
|К Кордоба Сантьяго
|12
|13
|19
|Колон
|12
|13
|20
|Патронато Парана
|12
|13
|21
|Банфилд
|12
|10
|22
|Альдосиви
|12
|8
|23
|Химнасия Ла-Плата
|12
|7
|24
|Годой Крус
|12
|6