Финал Кубка Лиги, борьба за ЛЧ в ТОП-чемпионатах, страдания "поломанного" "Реала": рассказываем о главных матчах выходных

"Вольфсбург" – "Боруссия" (Д)

24 апреля, 16:30. Вольфсбург, "Фольксваген Арена"

Ключевая битва Дортмунда за Лигу Чемпионов. Боруссию от ТОП-4 отделяет четыре очка, а главный конкурент "шмелей" – "Вольфсбург". В отличие от "Айнтрахта" (также претендует на ЛЧ), в "Боруссии" и "Вольфсбурга" сложный календарь на финише, поэтому очная встреча решит очень многое. Дортмунд – фаворит. Даже на чужом поле, даже без лидера обороны Хуммельса. "Вольфсбург" плохо играет с топами. Последняя победа над "Боруссией" (Д) датирована 2015 годом, а за восемь предыдущих матчей "волки" не забили дортмундцам ни одного гола. Недавнее поражение от Баварии подтвердило, что комплекс не исчез. Однако, такая статистика – не повод не ждать интриги. Все же ситуация прошлых матчей и этого существенно отличается!

"Вест Хэм" – "Челси"

24 апреля, 19:30. Лондон, "Олимпийский"

Еще один поединок за право играть в Лиге Чемпионов. "Вест Хэм" вылетел из ТОП-4 и серьезно ухудшил свои перспективы, сенсационно уступив "Ньюкаслу". "Молотобойцам" в первую очередь нужно наладить игру в защите. До поры до времени проблемы в обороне перекрывались голами и ассистами цветущего Лингарда, но даже Джесси не всемогущ. 10 пропущенных за 4 матча – это слишком. А "Челси" продолжает переть танком. Футбол Томаса Тухеля скучный, но дает результат. Вряд ли фанов Челси беспокоит "тотал меньше" в 80% матчей, когда команда обыгрывает всех конкурентов (ну кроме "Вест Бромвича", пожалуй), возвращается в ТОП-4 и претендует на победу в ЛЧ и Кубке Англии.

"Реал" – "Бетис"

24 апреля, 22:00. Мадрид, "Альфредо ди Стефано"

Мадрид страдает от травм. Была катастрофа в линии защиты, теперь выпало и среднее звено – Кроос и Модрич уже не выдерживают беспрестанно играть. Зинедин Зидан вынужден прибегать к невиданной ротации и экспериментам. С "Хетафе" было очень трудно, шансов на победу почти не было, а вот против "Кадиса" Бензема устроил разгром. "Реал" еще второй, до сих пор в чемпионской гонке. Игра с "Бетисом" не в приоритете – впереди полуфинал ЛЧ. Поэтому потеря очков вполне вероятна (хотя букмекеры дают коэффициент 6.5 на непроигрыш Бетиса). Крепкие андалусийцы свели 4 последних матча к ничьим, а после новостей о Суперлиге оперативно удалили с турнирной таблицы трех грандов и немного помечтали о пьедестале Примеры.

"Вильярреал" – "Барселона"

25 апреля, 17:15. Вильярреал, "Эль Мадригал"

"Барселона" тоже не сложила оружие в борьбе за титул. Фиаско в Классико уже перекрылось триумфом в Кубке Испании и избиением "Хетафе". 5 очков отставание от "Атлетико" при игре в запасе и очном поединке с "матрасниками" на Камп Ноу – не катастрофа. Если Рональд Куман завершит тяжелый переходный сезон с золотым дублем, это будет грандиозно. И шансы есть! Следующий соперник "Барсы" – "Вильярреал", который еще отстаивает честь Ла Лиги в еврокубках. А у его руля Унаи Эмери, которые скорее поставит на победу в своей любимой Лиге Европы, чем на победу с "Барсой". Однако, мир, наверное, волнует другой вопрос: а продолжит ли играть Месси на космическом уровне?

"Манчестер Сити" – "Тоттенхэм"

25 апреля, 18:30. Лондон, "Уэмбли"

Кубок английской лиги можно не разыгрывать, а просто вручать Гвардиоле. "Манчестер Сити" в шаге от четвертого подряд Кубка лиги. "Фаворитизм" перед финалом впечатляет: букмекеры оценивают победу "Сити" приблизительно в 1.5, а на "Тоттенхэм" дают до 6.3. А разве может быть иначе, если "шпоры" на днях уволили Жозе Моуринью, а лидер команды Кейн имеет проблемы со здоровьем? "Манчестер Сити" также потерял важных исполнителей (Де Брюйне, Стоунз), но Пеп научился не замечать такие беды. Вылет из Кубка Англии немного испортил "горожанам" настроение, однако они сразу реабилитировались, справившись с Астон Виллой. Посмотрим, что покажет "Тоттенхэм", ведь их полка с трофеями все еще пылится, и сейчас – очень хороший шанс что-то туда поставить!

"Лион" – "Лилль"

25 апреля, 22:00. Лион, "Парк Олимпик Лион"

Настоящая чемпионская игра. Во Франции на титул до сих пор претендуют 4 команды – их разделяет всего три очка. ПСЖ набирает ход, но парижане пока даже не первые, лидирует "Лилль". Команда Гальтье начала регулярно терять очки, но амбиции сохраняются. Недавнее победа над ПСЖ – громкое подтверждение. За "догами" очень интересно наблюдать, там куча ярких персонажей и молодых талантов. Ни "Лилль", ни "Лион" не могут позволить себе потерять очки, обоим нужна победа. Для "ткачей" вопрос не только в титуле. Второй подряд пролет мимо ЛЧ станет большим финансовым ударом.