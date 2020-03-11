Финал Кубка лиги ПСЖ - "Лион" перенесен из-за коронавируса



Финальный матч Кубка французской лиги ПСЖ - "Лион" перенесен на неопределенный срок из-за угрозы распространения китайского коронавируса, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, Профессиональная футбольная лига Франции предлагала вариант с проведением матча при пустых трибунах, но оба клуба не захотели играть без зрителей. Изначально матч должен был состояться 4 апреля.

На пути к финалу ПСЖ одолел "Ле-Ман" (4:1), "Сент-Этьен" (6:1) и "Реймс" (3:0). "Лион" оказался сильнее "Тулузы" (4:1), "Бреста" (3:1) и "Лилля" (2:2, по пенальти - 4:3).

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