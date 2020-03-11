Финал Кубка лиги ПСЖ - "Лион" перенесен из-за коронавируса
Финальный матч Кубка французской лиги ПСЖ - "Лион" перенесен на неопределенный срок из-за угрозы распространения китайского коронавируса, сообщает Le Parisien.
По сведениям издания, Профессиональная футбольная лига Франции предлагала вариант с проведением матча при пустых трибунах, но оба клуба не захотели играть без зрителей. Изначально матч должен был состояться 4 апреля.
На пути к финалу ПСЖ одолел "Ле-Ман" (4:1), "Сент-Этьен" (6:1) и "Реймс" (3:0). "Лион" оказался сильнее "Тулузы" (4:1), "Бреста" (3:1) и "Лилля" (2:2, по пенальти - 4:3).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13