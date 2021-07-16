Финал Кубка России могут перенести с мая на февраль
Глава компании Hypercube Питер Ньювенхейс допустил перенос финального матча Кубка России 2021/22 на зиму.
"Финал Кубка России можно провести в Санкт-Петербурге в феврале, это возможно организовать. Мы обсуждали эту тему с "Зенитом", но в клубе пока ничего не говорили об этом. Пока окончательного решения по финалу нет", - сказал Ньювенхейс.
Компания Hypercube занимается проектированием реформ российского футбола. Они сотрудничают с РФС.
Финал Кубка России, согласно календарю сезона, должен состояться 29 мая 2022 года.
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