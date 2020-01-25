Финал Кубка России может пройти в Нижнем Новгороде

Известный журналист Сергей Егоров назвал город, в котором, вероятно, состоится финал текущего розыгрыша Кубка России.

"По моей информации, ближе всех Нижний Новгород. Город проводил матч сборной, там команду хорошо приняли. Там 2 года назад был Суперкубок", - написал Егоров в своём телеграм-канале.

Также журналист напомнил, что место проведения финала Кубка, согласно регламенту, нужно определить за 6 месяцев до матча, то есть сроки вышли ещё в середине ноября.

Стоит отметить, что с 2009 года решающие игры вышеуказанного турнира проводятся за пределами Москвы.

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