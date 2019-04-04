Финал Кубка России может пройти в Саранске

Теги кубок россиирфсмордовия саранск

Финал Кубка России может пройти в Саранске

Глава Республики Мордовия Владимир Волков попросил РФС провести финальный матч Кубка России в Саранске, сообщает телеграм-канал "Мутко против".

По информации источника, чиновник надеется, что такое грандиозное футбольное событие  "спасёт регион от скуки".

Место проведения финала Кубка страны, скорее всего, будет определяться на заседании РФС, запланированном на 11 апреля.

Ранее Саранск получил право принять матч квалификации Евро-2020 между сборными России и Сан-Марино. Игра состоится 8 июня в 19:00 по московскому времени.

Не пропустите: Матч за Суперкубок России пройдет на стадионе "ВТБ Арена". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роберто Карлос может войти в тренерский штаб "Реала"

Роберто Карлос может войти в тренерский штаб "Реала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 21 44
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 21 38
3 Краснодар Краснодар 21 38
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 21 37
5 Спартак Москва Спартак Москва 21 36
6 Ростов Ростов 21 32
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург Оренбург 21 29
9 Рубин Рубин 21 29
10 Ахмат Ахмат 21 27
11 Крылья Советов Крылья Советов 21 24
12 Динамо Москва Динамо Москва 21 23
13 Урал Урал 21 23
14 Анжи Анжи 21 18
15 Уфа Уфа 21 17
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов