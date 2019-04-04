Финал Кубка России может пройти в Саранске
Глава Республики Мордовия Владимир Волков попросил РФС провести финальный матч Кубка России в Саранске, сообщает телеграм-канал "Мутко против".
По информации источника, чиновник надеется, что такое грандиозное футбольное событие "спасёт регион от скуки".
Место проведения финала Кубка страны, скорее всего, будет определяться на заседании РФС, запланированном на 11 апреля.
Ранее Саранск получил право принять матч квалификации Евро-2020 между сборными России и Сан-Марино. Игра состоится 8 июня в 19:00 по московскому времени.
Не пропустите: Матч за Суперкубок России пройдет на стадионе "ВТБ Арена". | http://soccernews.ru
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