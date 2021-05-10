Финал ЛЧ пройдет в Лондоне или Португалии

Фото: инстаграм стадиона Уэмбли/Автор неизвестен

Как сообщает ESPN, финал ЛЧ между "Манчестер Сити" и "Челси" пройдет в Лиссабоне или Лондоне. На данный момент игра запланирована на 29 мая.

По данным источника, причиной переносаэтой игры станет опасная коронавирусная ситуация в Турции.

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