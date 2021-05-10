Финал ЛЧ пройдет в Лондоне или Португалии
Фото: инстаграм стадиона Уэмбли/Автор неизвестен
Как сообщает ESPN, финал ЛЧ между "Манчестер Сити" и "Челси" пройдет в Лиссабоне или Лондоне. На данный момент игра запланирована на 29 мая.
По данным источника, причиной переносаэтой игры станет опасная коронавирусная ситуация в Турции.
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|М
|О
|1
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|11
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|6
|8
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|Лион
|6
|8
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|6
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|М
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|1
|Милан
|6
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|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
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|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
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|М
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|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
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