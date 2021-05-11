Финал ЛЧ пройдет в Порту
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Как сообщает журналист Алессандро Альчато, финал Лиги Чемпионов, в котором сыграют "Манчестер Сити" и "Челси", перенесен из Стамбула в Порту.
Сообщается, что официально об этом объявят в ближайшие 24 часа.
Главной причиной такого решения является тот факт, что Турция находится в красной зоне для граждан Великобритании из-за коронавирусной ситуации, сложившейся в Турции.
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