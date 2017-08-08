Финал Лиги Чемпионов 2019/20 может пройти в Нью-Йорке

УЕФА рассматривает вариант с проведением финала Лиги Чемпионов сезона 2019/20 за пределами Европы, сообщает Marca.

По сведениям издания, решающий матч главного еврокубкового турнира может принять Нью-Йорк.

Напомним, что в 2018 году финал ЛЧ пройдёт в Киеве, а в 2019 году - в Мадриде или Баку.

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