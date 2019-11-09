Финал Лиги Чемпионов 2024 года может пройти в США

УЕФА рассматривает вариант с проведением финала Лиги Чемпионов за пределами Европы, сообщает The Morning Consult.

По информации источника, решающий матч турнира в сезоне 2023/24 может пройти в американском городе Нью-Джерси.

Переговоры находятся на начальной стадии, поэтому в ближайшее время окончательного решения на этот счёт ждать не стоит.

Напомним, что в 2020 году финал ЛЧ примет Стамбул, в 2021 - Санкт-Петербург, в 2022 - Мюнхен, в 2023 - Лондон.

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