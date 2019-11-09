Финал Лиги Чемпионов 2024 года может пройти в США
УЕФА рассматривает вариант с проведением финала Лиги Чемпионов за пределами Европы, сообщает The Morning Consult.
По информации источника, решающий матч турнира в сезоне 2023/24 может пройти в американском городе Нью-Джерси.
Переговоры находятся на начальной стадии, поэтому в ближайшее время окончательного решения на этот счёт ждать не стоит.
Напомним, что в 2020 году финал ЛЧ примет Стамбул, в 2021 - Санкт-Петербург, в 2022 - Мюнхен, в 2023 - Лондон.
Не пропустите: УЕФА назвал имя лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
главное
Лента новостей
-
Касильяс предложил реформу системы VAR
-
Два топ-клуба АПЛ поборются за Промеса
-
СМИ узнали о готовности де Лигта и Роналду к матчу с "Миланом"
-
Титов сделал смелый прогноз на матч "Спартак" - "Крылья Советов"
-
Анчелотти продолжит тренировать "Наполи"
-
Футбольные выходные будут просто космическими! Выделяем матчи, которые стоит посмотреть в европейских лигах
-
Мактоминей: "В этом сезоне "Манчестер Юнайтед" может выиграть три трофея"
-
Капелло: "Ибрагимович станет главным героем Италии, если вернётся в "Милан"
-
Александр Глеб рассказал о несостоявшихся переходах в ЦСКА и "Локомотив"
-
Зидан: "Бензема должен вызываться в сборную Франции"
-
Вратарь "Локомотива" Гильерме: "Не знаю, что такое быть русским"
-
Игрок "Спартака" Бакаев назвал своего кумира
-
"Реал" огласил заявку на матч с "Эйбаром"
-
Финал Лиги Чемпионов 2024 года может пройти в США
-
Клопп оценил шансы "Ливерпуля" купить Мбаппе
-
Слуцкий: "Мне ещё не было так сложно в "Витессе"
-
Вратарь "Челси" хочет перейти в испанский клуб
-
"Барселона" не может определиться с будущим Суареса
-
Московское "Динамо" задумалось о продаже самого дорогого летнего новичка
-
Мбаппе отложил вопрос о продлении контракта с ПСЖ
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4