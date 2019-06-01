Финал Лиги Чемпионов начнётся с минуты молчания в память о Рейесе

Финальному матчу Лиги Чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" будет предшествовать минута молчания, сообщает официальный сайт УЕФА.

Таким образом, все присутствующие на мадридском стадионе "Ванда Метрополитано" почтут память погибшего сегодня в автомобильной катастрофе Хосе Антонио Рейеса.

Матч "Ливерпуль" - "Тоттенхэм" состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.

35-летний Рейес ушёл из жизни несколько часов назад. Его машина вылетела с трассы и загорелась.

Полузащитник является воспитанником "Севильи". Помимо "нервионцев" он выступал за "Арсенал", "Реал", "Атлетико", "Бенфику", "Эспаньол", "Кордову", "Синьцзян Тяньшань Леопард" и "Эстремадуру". За сборную Испании сыграл 21 матч и забил 4 гола. В его активе 12 выигранных трофеев, в том числе 5 кубков Лиги Европы.

Не пропустите: УЕФА и ФИФА выразили соболезнования в связи с гибелью Рейеса. | http://soccernews.ru