Финал Лиги Чемпионов обслужит сербский арбитр
Финальный матч Лиги Чемпионов между мадридским "Реалом" и "Ливерпулем" обслужит сербский арбитр Милорад Мажич, информирует официальный сайт УЕФА.
Помогать ему будут его соотечественники Милован Ристич и Далибор Джурджевич. Резервным арбитром назначен француз Клемен Турпен. За воротами будут работать Ненад Джокич и Данило Груич.
Финал Лиги Чемпионов состоится 26-го мая в Киеве.
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