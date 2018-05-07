Финал Лиги Чемпионов обслужит сербский арбитр

Финальный матч Лиги Чемпионов между мадридским "Реалом" и "Ливерпулем" обслужит сербский арбитр Милорад Мажич, информирует официальный сайт УЕФА.

Помогать ему будут его соотечественники Милован Ристич и Далибор Джурджевич. Резервным арбитром назначен француз Клемен Турпен. За воротами будут работать Ненад Джокич и Данило Груич.

Финал Лиги Чемпионов состоится 26-го мая в Киеве.

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