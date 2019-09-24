Финал Лиги Чемпионов сезона-2020/21 пройдет в Санкт-Петербурге
УЕФА назвала город, который примет финал Лиги Чемпионов сезона 2020/21.
По сведениям сайта УЕФА, финал пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Зенита" "Газпром Арена", вместительность которого 68 тысяч человек.
Также сообщили, что в 2022 году финал состоится в Мюнхене, а в 2023 году - в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
Напомним, что финал действующего розыгрыша Лиги Чемпионов будет сыгран на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле.
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