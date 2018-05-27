Финал Лиги Чемпионов в Киеве (онлайн)

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится финал Лиги Чемпионов 2017/2018, в котором действующий победитель турнира мадридский "Реал" встретится с "Ливерпулем". Начало матча в 21:45 (мск).

- Анонс противостояния

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17:00 Возле НСК "Олимпийский" пока мало людей. Большинство болельщиков "Реала" и "Ливерпуля", а также местных любителей футбола находятся в фан-зоне на Крещатике.

17:20 В парке имени Шевченко начали базироваться болельщики "Ливерпуля".

17:30 На Бессарабском рынке большинство составляют фанаты мерсисайдского клуба.

18:25 Площадь независимости, единственное место, где не ощущается численное преимущество болельщиков "Ливерпуля". Фанатов здесь практически нет.

18:35 Туристов и местных жителей привлекает огромный кубок чемпионов, находящийся на Софиевской площади.

20:15 Матч всё ближе и становится понятно, чьих болельщиков больше сегодня в украинской столице. Киев, однозначно, красный!

20:23 Только возле стадиона НСК "Олимпийский", который примет финал ЛЧ, можно отыскать фанатов "Реала". Их в разы меньше, видимо поэтому они не отходят далеко от арены.

20:45 Час до финального матча Лиги Чемпионов

21:04 Команды вышли на разминку

01:00 Исторический финал окончен! "Реал" празднует третью подряд победу в Лиге Чемпионов, а мы демонстрируем Вам фотографии с матча и после него.

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