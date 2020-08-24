Финал Лиги Чемпионов закончился со счётом 1:0 впервые за 22 года

В финальных матчах Лиги Чемпионов очень давно не было побед благодаря единственному голу.

Случай в поединке "Баварии" и ПСЖ стал четвёртым в истории и первым с 1998 года.

22 года назад со счётом 1:0 в финале ЛЧ мадридский "Реал" обыграл "Ювентус".

Также с аналогичным результатом завершались встречи "Марселя" и "Милана" (1992/93), а также "Аякса" и "Милана" (1994/95).

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