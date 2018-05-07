Финал Лиги Европы доверено арбитру, работавшему на первом матче "Баварии" и "Реала" в 1/2 финала ЛЧ

Теги атлетико мадридмарсель

Финал Лиги Европы доверено арбитру, работавшему на первом матче "Баварии" и "Реала" в 1/2 финала ЛЧНа финальном матче Лиги Европы между мадридским "Атлетико" и "Марселем" будет работать голландский арбитр Бьорн Куйперс.

Его ассистентами будут соотечественники Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервным арбитром будет поляк Шимон Марчиняк. Места за воротами займут Данни Маккели и Паулус ван Букел.

В нынешнем сезоне Куйперс отметился неоднозначной работой в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов между мюнхенской "Баварией" и мадридским "Реалом", когда он не поставил сразу несколько пенальти в ворота королевского клуба.

Финал Лиги Европы состоится 16-го мая в Лионе.

Напомним, обслуживать финальный матч Лиги Чемпионов будет сербская бригада арбитров. | soccernews.ru

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