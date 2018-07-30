Финал юношеского Евро-2018 Италия - Португалия - 3:4 (обзор)

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Финал юношеского Евро-2018 Италия - Португалия - 3:4 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор финального матча юношеского Чемпионата Европы-2018 между сборными Италии и Португалии (3:4).

Видео: Италия - Португалии - 3:4.

Не пропустите: Португалия в невероятном финале выиграла юношеский Чемпионат Европы. | http://soccernews.ru

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