Финалист ЧМ-2006 может возглавить сборную Сербии
Бывший наставник сборной Франции Раймон Доменек получил предложение возобновить тренерскую карьеру.
68-летний специалист может в ближайшее время возглавить сборную Сербии, сменив на этом посту Любишу Тумбаковича.
Доменек, который сейчас руководит ассоциацией футбольных тренеров Франции, пообещал рассмотреть вариант с балканской командой.
Именитый тренер с 2004 по 2010 год возглавлял сборную Франции и доходил с ней до финала ЧМ-2006.
Не пропустите: Экс-тренер "Локомотива" может возглавить сборную Сербии. | http://soccernews.ru
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