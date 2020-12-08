Финалист ЧМ-2006 может возглавить сборную Сербии

Теги сербияраймон доменек

Финалист ЧМ-2006 может возглавить сборную Сербии

Бывший наставник сборной Франции Раймон Доменек получил предложение возобновить тренерскую карьеру.

68-летний специалист может в ближайшее время возглавить сборную Сербии, сменив на этом посту Любишу Тумбаковича.

Доменек, который сейчас руководит ассоциацией футбольных тренеров Франции, пообещал рассмотреть вариант с балканской командой.

Именитый тренер с 2004 по 2010 год возглавлял сборную Франции и доходил с ней до финала ЧМ-2006.

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