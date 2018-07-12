Финалист ЧМ-2018 близок к переходу в "Зенит"

"Зенит" намерен в ближайшие дни оформить переход полузащитника сборной Хорватии Милана Баделя, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям издания, в пятницу руководство питерского клуба проведет встречу с агентом игрока. "Зенит" надеется завершить трансфер до финала ЧМ-2018, который состоится в воскресенье.

Напомним, что 29-летний Бадель является свободным агентом и может достаться "Зениту" бесплатно.

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