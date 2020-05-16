Финалист Кубка России-2018 решил добровольно вылететь из ФНЛ

Финансовые проблемы вынудили "Авангард" добровольно пойти на понижение в классе.

Сообщается, что курский клуб принял решение покинуть ФНЛ и провести следующий сезон в ПФЛ.

Причина - сокращение бюджета, который теперь будет меньше 100 миллионов рублей.

"Авангард" пока не объявил об этом официально. Ожидается, что подтверждение информации выйдет на следующей неделе.

Стоит отметить, что команда финишировала в ФНЛ на 13-м месте, а в 2018 году играла в финале Кубка России, где уступила "Тосно".

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