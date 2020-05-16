Финалист Кубка России-2018 решил добровольно вылететь из ФНЛ
Финансовые проблемы вынудили "Авангард" добровольно пойти на понижение в классе.
Сообщается, что курский клуб принял решение покинуть ФНЛ и провести следующий сезон в ПФЛ.
Причина - сокращение бюджета, который теперь будет меньше 100 миллионов рублей.
"Авангард" пока не объявил об этом официально. Ожидается, что подтверждение информации выйдет на следующей неделе.
Стоит отметить, что команда финишировала в ФНЛ на 13-м месте, а в 2018 году играла в финале Кубка России, где уступила "Тосно".
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
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|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
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|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
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|Рубин
|22
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|Ахмат
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