Финалист Кубка России может быть расформирован

Будущее курского "Авангарда" находится под вопросом.

Сообщается, что игроки из-за долгов по зарплате отказались явиться на подготовку ко второй половине сезона. Клуб должен футболистам более 100 миллионов рублей.

Напомним, что прошлом сезоне "Авангард" был финалистом Кубка России, а победитель турнира "Тосно" уже прекратил существование.

После 24 сыгранных туров "Авангард" находится на 3-й позиции в ФНЛ.

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