Финалисты Лиги Чемпионов получат по 17 тысяч билетов

УЕФА выделит клубам, которые сразятся в финале Лиги Чемпионов, по 17 тысяч билетов.

Решающий матч турнира пройдет 26 мая в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский"

Первым в финал пробился "Реал", которому разрешено продавать билеты уже с сегодняшнего дня.

Второй финалист турнира определится сегодня в ответном матче "Рома" – "Ливерпуль" (первая игра - 2:5). | soccernews.ru