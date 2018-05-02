Финалисты Лиги Чемпионов получат по 17 тысяч билетов

Теги реал мадридливерпульрома

Финалисты Лиги Чемпионов получат по 17 тысяч билетовУЕФА выделит клубам, которые сразятся в финале Лиги Чемпионов, по 17 тысяч билетов.

Решающий матч турнира пройдет 26 мая в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский"

Первым в финал пробился "Реал", которому разрешено продавать билеты уже с сегодняшнего дня. 

Второй финалист турнира определится сегодня в ответном матче "Рома" – "Ливерпуль" (первая игра - 2:5).  | soccernews.ru

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