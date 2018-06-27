Финальная битва "росомах": Швеция сразится с Мексикой за место в плей-офф

Мексика – Швеция

Стадион: "Центральный" (Екатеринбург)

Начало матча: 17:00

Главный арбитр: Нестор Питана (Аргентина)

Сегодняшний игровой день на Чемпионате Мира откроется настоящим "рубиловом" за место в 1/8 финала в исполнении Швеции и Мексики. Да, несмотря на ряд факторов, "росомахи" еще не потеряли шансы на проход дальше, а у "трехцветных" пока нет никакой гарантии, что они выйдут в плей-офф, ведь в данную секунду группа "F" является самой запутанной на турнире, и Мексика, которая имеет в активе 6 очков и разницу голов +2, еще может поехать домой.

Что нужно Швеции? В любом случае им нужна победа, ибо в параллельном матче Германия играет с Южной Кореей, и нет совершенно никаких предпосылок, чтобы подопечные Лёва бездарно проиграли встречу и полетели назад в Берлин. 3 очка Германии уже почты гарантированы, и нужно рассматривать ситуацию в группе именно с этой позиции. Если подопечные Янне Андерссона вдруг берут и хлопают мексиканцев, происходит следующее – три команды квартета имеют по 6 очков. И в таком случае "росомахам" нужно побеждать с разницей в 2 мяча. В этом случае турнир покинет Мексика, ибо и Германия, и Швеция обойдут ее по разнице мячей. Но если же Швеция победит 1:0, то она, при условии победы Германии с любым счетом, покинет турнир, так как в этом случае она все равно проиграет Бундестим по одном из дополнительных показаний. Вот так вот! Шведам нужна только победа, да еще и с разницей в 2 гола. Можно, конечно, выиграть 3:2 и получить новые варианты для себя, но это же Швеция. Ну где 3 гола, а где нынешняя Швеция?

В свою очередь Мексика имеет очень простую задачу – не проиграть. И тогда она спокойненько выходит с квартета с первого места, ну а дальше как повезет. Предугадать соперника мексиканцев очень сложно, ведь в группе "Е" вторую строчку может занять как Бразилия, так и Швейцария с Сербией. Ну а в нашей группе все завязано на Швеции – вот как сыграют, такой финальный расклад и будет.

В течении футбольной истории Швеция и Мексика встречались между собой 9 раз. Их первый матч пришелся как раз на Чемпионат Мира 1958 года, и тогда, в групповом этапе, "росомахи" оказались сильнее – 3:0. Все прочие 8 матчей были товарищескими. В них были зафиксированы 3 победы Швеции, 3 ничьи и 2 победы Мексики. Как видно, на данный момент скандинавы лидируют в этом историческим противостоянии.

Чего ждать от шведов? Они ведь мастера обороняться, а тут нужно бежать, да и забивать 2 гола. И при этом Мексика славится своими быстрыми атаками, так что даже одна ошибка будет стоить дорого. Скорее всего, шведы сыграют по примеру Исландии: отдадут мяч и при каждом перехвати начнут вешать игровые снаряды на Тойвонена и Берга, или же отдавать их Форсбергу, чтобы тот разгонял атаки и быстро давал мяч форвардам. Таким образом, они убьют двух зайцев: и оградят себя от лишних контратак, и сыграют в игру верхом, где "росомахи" явно сильнее мексиканцев. Конечно, такой вариант им подходит прямо скажем не очень, ведь такой стиль игры не гарантирует 2 забитых гола, но в любом другом случае "росомахи" рискуют нарваться на Лосано и Чичарито и пропустить парочку голов после быстрых прорывов. А пропускать нельзя. Совсем! В любом случае, матч будет интересным и уже сегодня мы сможем воочию увидеть, что же предложат латиноамериканской команде Янне Андерссон и его ребята.

Интересные факты перед противостоянием Мексики и Швеции

Мексика и Швеция один раз встречались в рамках Чемпионатов Мира. Это случилось в 1958 году. Тогда "росомахи" оказались сильнее 3:0.

Если Мексика выиграет в завтрашнем матче, то установит личный очковый рекорд на групповых стадиях чемпионата Мира. До этого они набирали лишь 7 очков в групповых стадиях мундиаля.

В последних 5 матчах Мексика смогла 4 раза уйти с поля без пропущенных мячей.

В последних 10 матчах сборная Швеции одержала лишь 3 победы.

Сборная Швеции не пропускает в 4 из последних 5 встреч.

Сборная Швеции не выигрывает в представителей конфедерации КОНКАКАФ на Чемпионатах мира, начиная с 1958 года. Последнем матч шведов с представителем Северной Америки датируется 2006 годом. Тогда "росомахи" раскатали нулевую ничью с Тринидадом и Тобаго.

Ориентировочные составы

Мексика: Очоа – Альварес, Сальседо, Морено, Гальярдо, Лаюн – Эррера, Гуардадо, Вела –Эрнандес, Лосано.

Швеция: Ольсен – Аугустинссон, Линделеф, Гранквист, Лустиг – Клаэсон, Ларссон, Экдаль, Форсберг – Тойвонен, Берг.

Прогноз на матч

Очевидно, что шведы попытаются забить как можно больше мячей и выиграть, но последняя статистика Мексики по пропущенных голах говорит от том, что "росомахам" вряд ли удастся много раз огорчить голкипера соперников. Учитывая склонность обеих команд к надежной игре в обороне, стоит предположить, что сегодня мы увидим ничью со счетом 1:1 или 0:0.

Букмекеры отдают предпочтение Мексики. Ее победа оценивается в коэффициент 2,4. "Кэф" на ничью и победу Швеции приблизительно одинаковый и колеблется в районе 3,3.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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