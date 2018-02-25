Финальная битва за Кубок английской лиги: "Арсенал" против "Манчестер Сити"

"Арсенал" – "Манчестер Сити"

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Начало матча: 19:30

Арбитр: Крейг Поусон

Воскресная программа футбольных матчей для любителей английского футбола подарит сразу два больших противостояния. После завершения центральной встречи 28-го тура АПЛ между "Манчестер Юнайтед" и "Челси" начнется не менее интересная схватка "Арсенала" и "Манчестер Сити" в рамках финала Кубка лиги на центральном стадионе страны "Уэмбли". Так исторически сложилось, что для "канониров" это самое нелюбимое внутреннее соревнования. Лондонский гранд целых пять раз проигрывал в решающей дуэли турнира. Шутка ли, но столичный клуб всего дважды триумфовал во втором по значимости английском Кубке, а в последний раз это было еще до эпохи Арсена Венгера – в 1993 году. "Сити" выигрывал данный трофей четыре раза, а в финале уступил лишь однажды – в далеком 1974.

Путь к "Уэмбли" у обеих команд складывался непросто. "Горожане" начали с победы над "Вест Бромом" со счетом 2:1, потом лишь благодаря лучшей реализации послематчевых пенальти манкунианцы выбили "Вулверхэмптон" и "Лестер". Ну а в полуфинале также вдоволь помучились с представителем Чемпионшипа "Бристоль Сити". "Арсенал" же стартовал с минимальной победы над "Донкастер Роверс". Далее на стадии 1/8 финала лишь в овертайме был выбит "Норвич", в четвертьфинале подопечные Арсена Венгера скромно обыграли "Вест Хэм". Ну а в двухматчевой схватке "канониры" взяли верх над своими именитыми соседями по городу "Челси".

Что касается кадровой составляющей, то у обеих команд есть определенные проблемы, но не катастрофические. "Манчестер Сити" точно не поможет дисквалифицированный Фабиан Делф, которого в стартовом составе заменит либо Александр Зинченко, либо Данило. Уже вернулся в строй Габриэль Жезус, но после двухмесячного отсутствия его вряд ли рискнут поставить в стартовый состав. Тренерский штаб "Арсенала" не может рассчитывать на Генриха Мхитаряна, который в этом турнире заигран за "Манчестер Юнайтед", а также на травмированного Александра Ляказетта.

Интересные факты противостояния "Арсенала" и "Манчестер Сити":

"Арсенал" и "Манчестер Сити" ни разу не встречались в финальных поединках. Тем не менее, оба матча на "Уэмбли" между командами остались за "канонирами" – 3:0 в битве за Суперкубок Англии-2014 и 2:1 в полуфинале Кубка Англии прошлого сезона.

В текущем розыгрыше Кубка лиги "Арсенал" забил всего шесть голов. Это самый низкий показатель финалиста за всю историю турнира.

Серхио Агуэро забил в каждом из последних четырех матчей против "пушкарей" во всех соревнованиях.

Кубок лиги – единственный английский трофей, который еще не покорялся Арсену Венгеру. В случае триумфа французский специалист соберет полную коллекцию, как до него это делали Билл Николсон, Джо Мерсер, Дон Реви, Джордж Грэм, Алекс Фергюсон, Кенни Далглиш и Жозе Моуринью.

Ориентировочные составы на игру:

Арсенал: Оспина, Бельерин, Косиельни, Мустафи, Монреаль, Уилшер, Джака, Рэмзи, Озил, Ивоби, Обамеянг

Ман Сити: Браво, Уокер, Стоунз, Отаменди, Зинченко, Де Брюйне, Фернандиньо, Давид Силва, Стерлинг, Сане, Агуэро

Прогноз на матч "Арсенал" – "Манчестер Сити":

Статистика финальных матчей "Арсенала" в Кубке лиги - печальная, а это сам по себе веский показатель считать лондонцев андердогами. Тем более, когда "канонирам" будет противостоять лучшая команда Англии на данный момент.

Букмекеры мало верят в победу команды Арсена Венгера, о чем свидетельствует коэффициент 5.5. В то время как выигрыш "Манчестер Сити" в среднем оценивается в 1.6.

Богдан Архипенко

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