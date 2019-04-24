Финальную серию "Игры престолов" покажут на домашнем стадионе "Локомотива"

"Локомотив" в своём официальном твиттере анонсировал показ финальной серии "Игры престолов" на домашнем стадионе клуба "РЖД Арена".

"Восемь лет мы ждали ответов и, наконец, дождались! Финал близко! И это не просто финал, а финал на "РЖД Арене"! 20 мая ты сможешь посмотреть последнюю серию последнего сезона любимого сериала вместе с теми, кто разделяет твою любовь!" - говорится в публикации "железнодорожников".

Восемь лет мы ждали ответов и, наконец, дождались! Финал близко! И это не просто финал, а финал на «РЖД Арене»! 20 мая ты сможешь посмотреть последнюю серию последнего сезона любимого сериала вместе с теми, кто разделяет твою любовь!



Все подробности тут: https://t.co/xCeqRgVVBE pic.twitter.com/BfWlgUpuIV — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 24 апреля 2019 г.

Стоит отметить, что первая серия финального сезона "Игры престолов" собрала рекордную аудиторию - 17,4 миллионов зрителей.

"Локомотив" по итогам 24 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 43 очка.

Не пропустите: Охота по-ярославски: игрок "Шинника" сбил мячом утку. | http://soccernews.ru