Финальную серию "Игры престолов" покажут на домашнем стадионе "Локомотива"

Теги локомотив москва

Финальную серию "Игры престолов" покажут на домашнем стадионе "Локомотива"

"Локомотив" в своём официальном твиттере анонсировал показ финальной серии "Игры престолов" на домашнем стадионе клуба "РЖД Арена".

"Восемь лет мы ждали ответов и, наконец, дождались! Финал близко! И это не просто финал, а финал на "РЖД Арене"! 20 мая ты сможешь посмотреть последнюю серию последнего сезона любимого сериала вместе с теми, кто разделяет твою любовь!" - говорится в публикации "железнодорожников".

Стоит отметить, что первая серия финального сезона "Игры престолов" собрала рекордную аудиторию - 17,4 миллионов зрителей.

"Локомотив" по итогам 24 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 43 очка.

Не пропустите: Охота по-ярославски: игрок "Шинника" сбил мячом утку. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Клуб АПЛ рассматривает вариант с приглашением Гаттузо

Клуб АПЛ рассматривает вариант с приглашением Гаттузо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 24 51
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 24 43
3 Краснодар Краснодар 24 42
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 24 41
5 Спартак Москва Спартак Москва 24 39
6 Оренбург Оренбург 24 35
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 24 35
8 Ростов Ростов 24 35
9 Ахмат Ахмат 24 33
10 Урал Урал 24 30
11 Рубин Рубин 24 30
12 Динамо Москва Динамо Москва 24 28
13 Крылья Советов Крылья Советов 24 27
14 Уфа Уфа 24 21
15 Анжи Анжи 24 19
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 24 13
Полная таблица

топ-5 тегов