Финальный рывок на пути к плей-офф. Сборная Швейцарии встретится с Коста-Рикой

Швейцария – Коста-Рика

Стадион: "Нижний Новгород" (Нижний Новгород, Россия)

Начало матча: 21:00

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Матчи группы "Е" потихоньку уходят в историю. Сегодня зрители увидят два последних, в одном из которых Швейцария сразятся Швейцария и Коста-Рика. Встреча не играет абсолютно никакой роли для "лос тикос", ведь они уже покинули турнир, а вот для страны из политического центра Европы этот матч решает абсолютно все.

Каковы расклады? Перед последним туром Швейцария и Бразилия имеют по 4 очка, но именно "селесао" занимают первую строчку за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Сразу за ними располагается Сербия – у нее 3 балла. Коста-Рика очков еще не набирала.

Чтобы полностью обезопасить себя от любого исхода параллельного матча, подопечным Петковича необходимо побеждать и делать это с как можно большим счетом. Если Швейцария хочет занять первое место в своем квартете (а она, наверное, этого делать не хочет, ведь там вырисовывается Германия в 1/8 финала), то "бело-красным" нужно забить Коста-Рике на 2 гола больше, чем Бразилия забьет Сербии (при условии, что "селесао" победят). В ином случае Швейцария окажется второй.

В случае ничьи уже нужно смотреть на результат другого матча. Если в нем победит Сербия – это вылет для парней Петковича, в любом ином случае – второе место. А вот в случае победы Коста-Рики, Швейцарии подойдет лишь один результат параллельного матча – победа Бразилии, иначе "бело-красные" полетят обратно в Берн. В итоге, для Швейцарии все просто: побеждай, и выходи дальше!

На протяжении футбольной истории Швейцария и Коста-Рика дважды встречались между собой: в 2006 и 2010 годах. Обе встречи были товарищескими. В 2006 "бело-красные" оказались сильнее 2:0, однако уже через 2 года "лос тикос" взяли реванш и победили 1:0.

Учитывая прошлый матч Коста-Рики и Бразилии, наивно предполагать, что подопечные Оскара Рамиреса вот так просто расступятся перед швейцарской атакой и дадут ей забивать голы на любой вкус. Очевидно, что парни Петковича столкнуться с командой, которая будет закрываться в обороне и пытаться убежать в контратаку. Так что Швейцарии нужно надеяться на стандарты, а также свои быстрые фланги, которые хорошо работали в первых двух матчах мундиаля и могут мгновенно доводить игровой снаряд до чужой штрафной. А там уж свои пару эпизодов они точно найдут.

Интересные факты перед противостоянием Швейцарии и Коста-Рики

Коста-Рика и Швейцария еще никогда не встречались в рамках Чемпионатов Мира. Единственные 2 матча между этими командами были товарищескими. В одном из них победила Швейцария (2006, 2:0), а во втором верх взяла Коста-Рика (2010, 1:0).

На своих пяти последних Чемпионатах Мира Швейцария 4 раза выходила из группы. Не вышла лишь в 2010 году, проиграв борьбу за плей-офф Испании и Чили.

В последних 19 матчах Швейцария потерпела лишь одно поражение. Это случилось 10 октября 2017 года в матче отбора на Чемпионат Мира против Португалии (2:0).

Если Швейцария не проиграет матч против Коста-Рики, она второй раз в свой истории останется непобежденной на групповых этапах Чемпионата Мира. Первый раз случился в 2006 году, когда швейцарцы одержали 2 победы и одну ничью.

В последних 10 матчах Коста-Рика потерпела 8 поражений.

Коста-Рика не забивала в четырех из 5 последних матчей на мундиалях. Последний раз "лос тикос" "расписывались" в воротах Греции в 1/8 финала Чемпионата Мира 2014.

Ориентировочные составы

Швейцария: Зоммер – Лихтштайнер, Шер, Аканджи, Родригес – Бехрами, Джака – Шакири, Джемаили, Цубер – Эмболо

Коста-Рика: Навас – Акоста, Гонсалес, Дуарте, Гамбоа, Овьедо – Борхес, Гусман, Руис, Боланьос – Уренья.

Прогноз на матч

Учитывая тот факт, что Коста-Рика была невероятно стойкая к атакам соперника на этом мундиале, можно предположить, что в матче со Швейцарией ничего не поменяется. Но в предыдущих матчах соперники "лос тикос" свои моменты находили, а значит, что и подопечные Петковича хоть что-то, да найдут. Разгрома от этого противостояния ждать точно не стоит. Скорей всего, Швейцария выиграет с некрупным счетом: 1:0 или 2:0.

Букмекеры высоко оценивают шансы Швейцарии – коэффициент на их победу равняется 1,7. Ничья менее вероятна – 3,7. В случае победы Коста-Рики свои деньги можно приумножить в 7 раз.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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