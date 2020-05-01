Финалы Кубка Франции и Кубка лиги могут состояться в августе
Генеральный директор Профессиональной лиги Франции (LFP) Дидье Квилло рассказал о судьбе финалов Кубка Франции и Кубка лиги.
"Если мы получим разрешение на проведение матчей без зрителей в августе, то, возможно, проведем финалы турниров в начале августа.
Если финалы состоятся, то победитель получит путевку в лигу Европы, если выиграет не ПСЖ. Если ПСЖ выиграет Кубок Франции, то место в Лиге Европы достанется команде с пятого места Лиги 1. Если ПСЖ выиграет Кубок лиги, то в Лигу Европы отправится команда с шестого места", - приводит слова Квилло L’Equipe.
Напомним, что в финале Кубка Франции ПСЖ встретится с "Сент-Этьеном", а в финале Кубка лиги - с "Лионом". Пятое место в чемпионате заняла "Ницца", а шестое - "Реймс".
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
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|2
|Марсель
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|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13