Финалы Кубка Франции и Кубка лиги могут состояться в августе

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Финалы Кубка Франции и Кубка лиги могут состояться в августе

Генеральный директор Профессиональной лиги Франции (LFP) Дидье Квилло рассказал о судьбе финалов Кубка Франции и Кубка лиги.

"Если мы получим разрешение на проведение матчей без зрителей в августе, то, возможно, проведем финалы турниров в начале августа.

Если финалы состоятся, то победитель получит путевку в лигу Европы, если выиграет не ПСЖ. Если ПСЖ выиграет Кубок Франции, то место в Лиге Европы достанется команде с пятого места Лиги 1. Если ПСЖ выиграет Кубок лиги, то в Лигу Европы отправится команда с шестого места", - приводит слова Квилло L’Equipe.

Напомним, что в финале Кубка Франции ПСЖ встретится с "Сент-Этьеном", а в финале Кубка лиги - с "Лионом". Пятое место в чемпионате заняла "Ницца", а шестое - "Реймс".

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