Финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы могут быть перенесены на конец августа
Финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы, возможно, перенесут на конец августа из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Telegraph.
По данным источника, УЕФА предложил провести финал ЛЧ 28 августа, а ЛЕ - 26-го. Матчи 1/4 стадии состояться в конце июля, а оставшиеся матчи пройдут в августе.
В УЕФА надеются, что к концу лета все ограничения на пересечения границ будут сняты.
Напомним, финал Лиги Европы должен пройти в Гданьске, а финал Лиги чемпионов - в Стамбуле.
Не пропустите: Исполком УЕФА проведет новую конференцию по ситуации с коронавирусом 23 апреля| http://soccernews.ru
главное
-
Президент Ла Лиги Тебас рассказал о возможных вариантах завершения сезона
-
Area Napoli: четыре топ-клуба Европы интересуются форвардом "Зенита" Азмуном
-
"Барселона", "Реал", "Севилья" и "Сосьедад" пройдут в ЛЧ, если Ла Лига досрочно завершит сезон
-
В низших лигах Франции сезон досрочно завершен
-
Новый сезон в чемпионате Китая должен начаться в июне или июле
Лента новостей
-
Брейтуэйт назвал любимый момент в истории "Барселоны"
-
Мостовой высказался о переносе парада 9 мая
-
Хавбек "Шальке" Бенталеб может перебраться в Россию
-
Колосков: "Язык не поворачивается назвать перенос парада правильным, решение вынужденное"
-
2
Финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы могут быть перенесены на конец августа
-
Тотти может стать агентом Инсинье
-
Медведев заявил, что "Зенит" не будет вести переговоров по трансферам до окончания сезона
-
Руководство "Интера" пожертвует миллион защитных масок
-
Шалимов опубликовал трогательный пост в своем инстаграме
-
2
Отец Неймара заверил болельщиков, что сын не хочет покидать ПСЖ
-
ПСЖ подготовит и доставит 25 тысяч блюд для персонала больниц Парижа
-
Голкипер ЦСКА Акинфеев рассказал, как относится к оскорблениям с трибун
-
Дзюба назвал пятерку сериалов для просмотра во время карантина
-
Ругани, выздоровевший после коронавируса, сфотографировался со своей беременной девушкой
-
Президент Ла Лиги Тебас рассказал о возможных вариантах завершения сезона
-
Флетчер вернется в "Манчестер Юнайтед"
-
1
Исполком УЕФА проведет новую конференцию по ситуации с коронавирусом 23 апреля
-
Area Napoli: четыре топ-клуба Европы интересуются форвардом "Зенита" Азмуном
-
10
"Барселона", "Реал", "Севилья" и "Сосьедад" пройдут в ЛЧ, если Ла Лига досрочно завершит сезон
-
"Атлетико", "Севилья" и "Вест Хэм" нацелились на защитника "Марселя" Сарра
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4