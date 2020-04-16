Финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы могут быть перенесены на конец августа

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Финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы могут быть перенесены на конец августа

Финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы, возможно, перенесут на конец августа из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, УЕФА предложил провести финал ЛЧ 28 августа, а ЛЕ - 26-го. Матчи 1/4 стадии состояться в конце июля, а оставшиеся матчи пройдут в августе.

В УЕФА надеются, что к концу лета все ограничения на пересечения границ будут сняты.

Напомним, финал Лиги Европы должен пройти в Гданьске, а финал Лиги чемпионов - в Стамбуле.

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Зачем доигрывать? Лучше сразу Кубок Лиги Чемпионов отдать Барсе а "Золотой мяч" Королю футбола, и думаю что все в мире согласятся!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Сыграйте сначала,а потом посмотрим

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