Финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы могут быть перенесены на конец августа

Финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы, возможно, перенесут на конец августа из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, УЕФА предложил провести финал ЛЧ 28 августа, а ЛЕ - 26-го. Матчи 1/4 стадии состояться в конце июля, а оставшиеся матчи пройдут в августе.

В УЕФА надеются, что к концу лета все ограничения на пересечения границ будут сняты.

Напомним, финал Лиги Европы должен пройти в Гданьске, а финал Лиги чемпионов - в Стамбуле.

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