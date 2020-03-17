Финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы могут пройти в конце июня

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Финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы могут пройти в конце июня

Названы предварительные даты проведения финалов еврокубков сезона 2019/20.

По информации Marca, решающий матч в Лиге Европы может пройти 24 июня, а в Лиге Чемпионов - 27 июня.

Возможность сыграть в конце первого летнего месяца появилась благодаря переносу Евро-2020 на следующий год.

В УЕФА надеются, что полноценное возобновление футбольного сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса, состоится в середине апреля.

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Комментарии

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Пока португальское заднеприводное плоскостопие, шавка и просто балласт - Роналду, обдумывает на Мадейре как выплакать очередной ЗМ, не взирая на карантин, Месси делает благое дело! Но никто и не удивлён! Картонный португальский лидер, всегда заботился о своих картонных «проблемах», не бойсь, уже обдумывает на 24/7, как ещё подключить больше арбитров, что бы было больше липовых пенок (как в том же матче с Фиорентиной) и как выплакать очередной липовый ЗМ, а клубные дела, и эпидемия - подождут. Но если, что - Сарри на выход, как это было с Аллегри! Виноваты все во круг, но не я! Все это Кристиано Картон педик Роналду! Forza Juve!

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