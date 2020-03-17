Финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы могут пройти в конце июня

Названы предварительные даты проведения финалов еврокубков сезона 2019/20.

По информации Marca, решающий матч в Лиге Европы может пройти 24 июня, а в Лиге Чемпионов - 27 июня.

Возможность сыграть в конце первого летнего месяца появилась благодаря переносу Евро-2020 на следующий год.

В УЕФА надеются, что полноценное возобновление футбольного сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса, состоится в середине апреля.

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