Финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы могут пройти в конце июня
Названы предварительные даты проведения финалов еврокубков сезона 2019/20.
По информации Marca, решающий матч в Лиге Европы может пройти 24 июня, а в Лиге Чемпионов - 27 июня.
Возможность сыграть в конце первого летнего месяца появилась благодаря переносу Евро-2020 на следующий год.
В УЕФА надеются, что полноценное возобновление футбольного сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса, состоится в середине апреля.
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|Манчестер Юнайтед
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|Байер Леверкузен
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|Маккаби Хайфа
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|7
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|Депортиво Ла-Корунья
|6
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|Ланс
|6
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|Группа H
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|Барселона
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|6
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|Клуб Брюгге
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