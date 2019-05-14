Финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов покажут в Москве на самом большом экране в мире

Теги арсенал лондончелсиливерпультоттенхэм

Финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов покажут в Москве на самом большом экране в мире

В Москве пройдет "Фестиваль финалов", на котором покажут финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов. Матчи будут транслироваться на самом большом проекционном экране в мире, на площадке Music Media Dome.

Праздник пройдет с 29 мая по 1 июня. В первый день мероприятие начнется в 20:00 (мск). Во второй - в 18:00 (мск).  

Каждый матч будут комментировать звезды спортивной журналистики и футбола.

Также будут организованы турниры по кикеру от "Чемпионата", игровая площадка от Okko. Спорт, зоны с лучшими мастерами TYPE Barbershop, и зоны от FreshFlow и lounge.

Финал Лиги Европы, в котором встретятся "Челси" и "Арсенал", состоится 29 мая и начнется в 22:00 (мск). Ключевой матч Лиги чемпионов, где сыграет "Тоттенхэм" и "Ливерпуль", пройдет 1 июня. Начало - в 22:00 (мск).

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